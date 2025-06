'Superman' apunta alto: su descomunal presupuesto exige un éxito rotundo en taquilla

La taquilla es un elemento crucial para cualquier película que se estrene en cines, pero esto es especialmente cierto para un filme como Superman. Si el presupuesto es tan elevado como se sugiere, Superman debe convertirse en un auténtico éxito de taquilla. Después de varios intentos por hacer que el DCEU pueda apuntar a lo más alto, el reinicio de James Gunn llegará a los cines el próximo mes.

Y si bien esta película ya era muy importante por el simple hecho de marcar el pistoletazo de salida del DCEU, también debe ser una película taquillera. En una época actual en la que una parte del público siente cierta fatiga en el género de los superhéroes, Superman tiene una batalla por delante.

La presión de la taquilla

Con tanto en juego solo con este título, sería lógico predecir que DC Studios está apostando a lo seguro con su primer lanzamiento. Sin embargo, si se da por sentada la información del presupuesto que ha tenido la producción de la película, esta podría ser una apuesta mucho mayor de lo que cualquiera podría haber previsto.

En el caso de Marvel Studios, el primer título estrenado bajo ese sello fue Iron Man. A pesar de centrarse en un héroe menos conocido, la película logró recaudar la impresionante suma de 584 millones de dólares. Un éxito rotundo si se tiene en cuenta el presupuesto de producción estimado en 186 millones de dólares. Es cierto que no se acerca a la cifra que recaudarían títulos posteriores en el UCM, pero fue una auténtica bomba que marcó el comienzo de la época dorada del UCM.

En el caso particular del DCEU, si la película fracasa tras presentar a su figura más importante, no augura nada bueno para el resto de la franquicia. Sin embargo, si la película logra generar ganancias en taquilla, el Universo DC podría tener un futuro más prometedor que nunca. Aun así, el hecho de que la película tenga que recaudar al menos 360 millones de dólares no es una noticia demasiado alentadora.

A esa suma habría que sumar posiblemente otros gastos que el estudio haya hecho en campañas de marketing para promocionar la película, así que Superman necesita ser vista por mucha gente para ser solo rentable. No obstante, es cierto que Superman siempre ha sido un personaje extremadamente popular y el público posiblemente esté interesado en ver la visión de James Gunn. Por supuesto, eso no quita que el reto siga siendo mayúsculo.