The Last of Us Parte II Remasterizado lanza una nueva actualización gratis con contenido inédito

The Last of Us sigue dando pasos adelante para convertirse en la franquicia más exitosa de la historia de PlayStation. Mientras se prepara el estreno de la segunda temporada de la serie en Max para el próximo 14 de abril, los rumores sobre un posible The Last of Us Parte III no paran de inundar la red. Por el momento, en Naughty Dog se centran en el desarrollo de Intergalactic: The Heretic Prophet, su nueva licencia que esperan convertir en una saga. Y, por otro lado, en la llegada de The Last of Us Parte II Remasterizado a PC.

Y precisamente la segunda entrega de la saga The Last of Us ha vuelto a ser protagonista, porque para anticipar su llegada a ordenadores, desde Naughty Dog han tenido un detalle con todos los usuarios que están disfrutando del juego en estos momentos con la actualización 2.0.0 del juego en PS5, que incluye novedades de lo más interesantes. Todo con la intención de que los jugadores puedan volver a disfrutar del título y regresar tras su lanzamiento en la consola de Sony a principios del año pasado.

Nuevos personajes y elementos cosméticos para The Last of Us Parte II Remasterizado

Entre las grandes novedades que se pueden disfrutar con la actualización 2.0.0 de The Last of Us Parte II Remasterizado destaca la llegada de nuevos personajes para el modo Sin Retorno, uno de los grandes añadidos de esta versión que ofrece un modo roguelike para aquellos que quieran disfrutar de un reto mayúsculo con las particularidades de la saga. Los personajes en cuestión son Bill y Marlene, por lo que es una ocasión perfecta para comprobar qué tal se desenvuelven en este modo especial, rescatando a dos personajes importantes en el argumento de la primera entrega.

Además, con la llegada de esta nueva actualización para The Last of Us Parte II Remasterizado, también se permite acceder a nuevos elementos cosméticos para Ellie y Abby en la aventura principal, como la chaqueta de Jordan A. Mun, la protagonista de Intergalactic: The Heretic Prophet, de modo que los usuarios puedan ponerse a tono para lo que llegará con el siguiente gran videojuego publicado por Naughty Dog.

Sin duda, estos añadidos pueden ser un gran aliciente para que los jugadores vuelvan a The Last of Us Parte II Remasterizado antes de que las aventuras de Joel y Ellie continúen en la televisión con la llegada de la segunda temporada de la serie.