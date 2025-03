The Last of Us Parte III puede haber filtrado nuevos detalles de su argumento secreto

The Last of Us se ha convertido en uno de los grandes baluartes de PlayStation. Desde su lanzamiento original en el año 2013, la saga no ha parado de evolucionar, contando con una secuela y con su propia adaptación en la televisión, que está a punto de estrenar su segunda temporada en Max. Ahora, desde Naughty Dog, estudio encargado de su desarrollo, preparan la llegada de una nueva IP llamada Intergalactic: The Heretic Prophet y dejan en duda que pueda existir un hipotético The Last of Us Parte III. Sin embargo, las filtraciones dicen lo contrario.

Desde hace unos meses han surgido diversos rumores que apuntan a la existencia de The Last of Us Parte III. En este sentido, se apunta a que Naughty Dog habría celebrado un casting para encontrar a los actores que interpreten a los nuevos personajes que serían importantes en esta entrega. Ahora, uno de los grandes filtradores del sector puede haber revelado datos determinantes de su argumento.

The Last of Us Parte III presentaría a un nuevo grupo de supervivientes

El encargado de dar a conocer esta información ha sido Daniel Ritchman a través de su canal de Patreon. Ritchman es conocido por haber ofrecido filtraciones de gran credibilidad en el pasado, por lo que está generando una gran expectación por parte de la comunidad de The Last of Us. Según informa, un grupo de supervivientes retenidos en una antigua casa victoriana a las afueras de una ciudad postapocalíptica serán los nuevos protagonistas de The Last of Us Parte III o, al menos, contarán con una buena parte del peso argumental de la tercera entrega.

Por otro lado, destaca que la historia se desarrolla en un mundo donde las alianzas son frágiles y la lucha por el poder es constante. Val, una líder firme y decidida, protege su hogar con la esperanza de mantener el orden en un entorno caótico. Sin embargo, su liderazgo es desafiado por Mason, un hombre ambicioso que ansía arrebatarle el control y establecer sus propias reglas. Esta disputa provoca tensiones dentro del grupo, obligando a Ezra a tomar una difícil decisión: mantenerse leal a Val o unirse a Mason en su intento de derrocarla. Entre los supervivientes, Gracie se encuentra en medio de este conflicto, una joven cuya historia aún no ha sido del todo revelada, pero que podría jugar un papel crucial en el destino de la comunidad. Mientras tanto, Lucas, otro miembro del grupo, desarrolla una relación con un carroñero desconocido. Lo que comienza como una conexión inesperada pronto se convierte en algo mucho más oscuro, cuando un giro inesperado revela un lado de Lucas que nadie había visto antes.

Por el momento hay que tomar esta información como un rumor, pero todo hace indicar que The Last of Us Parte III sería una realidad en el futuro, aunque los esfuerzos de Naughty Dog se centran en estos momentos en lanzar Intergalactic: The Heretic Prophet.