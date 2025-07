Ni 'The Last of Us' ni 'The Walking Dead': esta serie postapocalíptica es más salvaje, adictiva y divertida

Las historias ambientadas en mundos devastados tras el colapso de la civilización no son precisamente una novedad de los últimos años. Desde los zombis de The Walking Dead hasta los infectados de The Last of Us, el género ha producido grandes títulos cargados de dramatismo, supervivencia y reflexión. Sin embargo, la mayoría tiende a apostar por un tono solemne y emocional, dejando poco margen al humor o a la sátira. Por eso, cuando llega una propuesta que rompe esa fórmula, resulta casi un soplo de aire fresco.

La serie que recomendamos hoy es tan postapocalíptica como las más conocidas, pero añade a la mezcla una dosis de irreverencia, personajes desquiciados y un mundo que parece sacado de un cómic distorsionado. Llena de violencia y crítica social, consigue algo que pocas han logrado, ser salvaje y divertida a partes iguales, sin perder la solidez narrativa.

Fallout, el apocalipsis más loco que verás en pantalla

Basada en la mítica saga de videojuegos, Fallout nos traslada a una versión retrofuturista de Estados Unidos después de una guerra nuclear. En este mundo hostil y radiactivo, la sociedad está fragmentada entre los privilegiados que vivían en refugios subterráneos y los supervivientes mutados del exterior. La serie sigue a Lucy, una joven extremadamente ingenua de uno de estos refugio, mientras se aventura en la superficie y descubre una realidad brutal y absurda a partes iguales.

Fallout destaca no solo por su estética visual, que mezcla lo pretencioso con lo grotesco de forma brillante, sino también por su guion lleno de giros inesperados, personajes excéntricos y una energía constante. A diferencia del tono melancólico de prácticamente cualquier producción de este género, aquí hay espacio para la sátira y para una crítica afilada a la sociedad actual, todo envuelto en una narrativa que no da respiro.

La primera temporada cuenta con 8 episodios y está disponible en Prime Video, con una segunda entrega encamino que expandirá el universo. Si te gustan los mundos con lore profundo, el humor negro y la acción sin filtros, Fallout es una joya que no puedes dejar pasar.