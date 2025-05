Toda la polémica alrededor de KOI que está salpicando a Ibai Llanos: gusanos en los snacks, cristales en los batidos...

A pesar de que, a menudo, la fama en la creación de contenido suele conllevar el protagonizar alguna polémica cada cierto tiempo, la imagen de Ibai Llanos rara ver se ha visto mezclada con alguna crítica.

Los vídeos del vasco, como el emotivo mensaje que ha compartido para celebrar los 11 meses de cambio físico o el último TikTok que ha subido sobre La Velada, no invitan a ello, evitando siempre terrenos pantanosos. Sin embargo, en las últimas horas una polémica vinculada con su club de eSports (KOI Movistar) le ha salpicado bastante.

A las declaraciones del expsicólogo del equipo, que ha acusado a la entidad de cuidar muy poco a sus jugadores, se han sumado en las últimas horas las palabras de Yuste, creador de contenido especializado en este mundo, que han echado más leña a un fuego que parece que solo acaba de prenderse.

Yuste asegura que Ibai era consciente del trato que recibían los jugadores de KOI

Toda esta polémica comenzó a desatarse con declaraciones que apuntaban que en el club trataban a los jugadores con homeopatía en vez de con medicamentos regulares, que no tenían psicólogo y que consumían batidos alterados por la cocinera. Pero ha sido el testimonio del expsicólogo del club el que ha terminado por indignar a una gran mayoría de usuarios.

Esta persona contó en el canal de Esportsmaniacos, como ha recogido la cuenta de Javi Oliveira, las condiciones en la que los jugadores vivían en la casa. Parece que los problemas más alarmantes venían desde la cocina: “Yo creo que es lo más heavy porque compromete la salud y el bienestar de los jugadores de una manera directa. A ver, yo no soy chef, pero sé distinguir cuando hay gusanos en una caja de snacks, sé distinguir cuándo hay moscas encima de fruta y sé que todos estuvieron malos el estómago en algún punto”.

La cosa no se detuvo ahí, porque los problemas con la comida llegaron a tal punto que incluso en un par de ocasiones los jugadores se encontraron trozos de cristales en batidos, una situación que desde el club, según el expsicólogo, se trató como “un accidente”.

Esta información ha escandalizado a muchos fans de KOI y de Ibai, provocando un malestar que ha crecido con las palabras de Yuste, quien no solo ha afirmado que el vasco era consciente de cómo se estaba tratando a los jugadores, sino que ha ido un paso más allá.

“¿Vosotros os sabéis esa historia de los genios? Que se van, aparecen, desaparecen, que tienen una idea, que hacen no sé qué y hace no sé cuánto. Ibai es así. ¿Qué hace muchas veces? Cuando no quiere tener problemas o envía a otra persona o desaparece y luego aparece una semana después muy enfadado”, explicó el creador de contenido.

Para terminar, Yuste insistió en que a Ibai no le gusta dar la cara por equipos en los que él no ha tomado decisiones y no quiso que se eximiese de culpa al streamer, recalcando que Fernando Piquer, consejero delegado de eSports Movistar Riders, tiene que “ponerse duro con Ibai”.