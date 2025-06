Una trilogía de secuelas de 'El Señor de los Anillos' suena mal, pero este es el camino idóneo si sucede

La franquicia de El Señor de los Anillos continúa expandiéndose en la gran pantalla. Tras la película de animación de La Guerra de los Rohirrim, Warner Bros. vuelve a la Tierra Media de una forma mucho más directa con su próxima precuela de La Caza de Gollum. Teniendo en cuenta que aún existen fragmentos de la cronología de J. R. R. Tolkien que tienen cierto potencial cinematográfico, es sorprendente que no se considerara al menos una secuela de la trilogía original.

Pero puede que no sea un proyecto fácil de ejecutar. Desde la propia reticencia del escritor a escribir una secuela hasta el problema legal que podría implicar, existen muchas razones por las que una trilogía posterior a El Señor de los Anillos sería una mala idea. Aún así, la falta de material original en relación con la Cuarta Edad ofrecería a los cineastas una tentadora pizarra en blanco.

Los límites que impuso Tolkien

Aunque es de esperar que este escenario nunca suceda, cualquier continuación de El Señor de los Anillos en realidad solo tiene un posible camino a seguir. La realidad es que la trilogía de El Señor de los Anillos omitió muchos eventos posteriores a la coronación de Aragorn. Y que el personaje de Viggo Mortensen fue un monarca muy ocupado tras la Guerra del Anillo.

Por ese motivo, la idea de traer de vuelta a Viggo Mortensen para interpretar a un Aragorn envejecido puede parecer una base lo suficientemente lógica para establecer una secuela. Más aún si se narra junto al grupo de Frodo enfrentándose a Saruman en la Comarca. Por desgracia, incluso combinadas, estas historias no podrían sostener una sola película. Así que hacer una trilogía a partir de este material es un imposible.

Tolkien no estaba precisamente entusiasmado con el potencial narrativo que podía tener el reinado de Aragorn. También dijo algo similar sobre The New Shadow, una secuela abandonada ambientada en la Cuarta Edad que el autor consideró inútil. Aun así, el hecho de que Tolkien comenzara a aventurarse por este camino sugiere que es donde cualquier futura trilogía de secuelas de El Señor de los Anillos encontrará las ideas más interesantes.

La historia de The New Shadow se ambientaría tras la muerte de Aragorn, varios siglos después del final de El Señor de los Anillos. En su arrogancia, los hombres de la Tierra Media comenzarían a adentrarse en la oscuridad con la intención de perturbar la paz que se consiguió. Proteger esa paz recaería en los héroes de una nueva generación, que probablemente serían los descendientes de Aragorn y Arwen.

El propio Tolkien admitió que podría haber creado una historia de suspense que abordara esta conspiración. Después de completar ciertas lagunas narrativas y llevar The New Shadow a una conclusión que fuese lógica, sí que es cierto que se empieza a ver cierto potencial de adaptación.