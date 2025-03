Uno de los grandes clásicos de PS1 ya tiene fecha de lanzamiento para su remake

PlayStation es una de las marcas más prestigiosas de la historia del videojuego, por lo que sus franquicias son reconocidas a nivel global por todos los usuarios del universo de las consolas. De este modo, licencias actuales como The Last of Us, God of War o Uncharted han conseguido consolidarse más allá de la industria del ocio interactivo, dando el salto a otros medios como el cine y la televisión. Sin embargo, en los inicios de la firma japonesa en el sector también hubo algunos títulos muy destacados que permanecen en el recuerdo.

Entre ellas destacan licencias tan conocidas como Tombi, Gex o Croc, cuyas aventuras en el sector de las plataformas sirvieron para inspirar otras grandes obras que llegaron en años posteriores. En una actualidad del sector en la que las remasterizaciones y remakes de títulos clásicos cada vez son más frecuentes, algunas de estas propuestas también están regresando para ofrecer dosis de notalgia a los jugadores que los disfrutaron en la clásica PS1.

Croc: Legend of the Gobbos ya tiene fecha oficial de lanzamiento

De este modo, el regreso del clásico Croc: Legend of the Gobbos ya tiene fecha de lanzamiento oficial, por lo que los jugadores de las consolas de nueva generación y PC podrán disfrutar de la aventura que nació en PS1 con un formato remasterizado en el que se ha mejorado de manera notable el aspecto gráfico y el manejo de la jugabilidad. Será el próximo 2 de abril cuando los usuarios de PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch y PC puedan disfrutar de la nueva versión de uno de los juegos clásicos más interesantes del catálogo de la primera consola de PlayStation.

Desarrollado por Argonaut Games, sigue la historia de Croc, un pequeño cocodrilo verde que es encontrado y criado por los Gobbos, unas criaturas amistosas. Cuando el malvado Barón Dante secuestra a los Gobbos, Croc emprende una aventura para rescatarlos. El juego consta de varios niveles a través de diferentes islas, donde Croc debe saltar, nadar y luchar contra enemigos usando su cola y habilidades de ataque. Con un estilo colorido y una jugabilidad sencilla, Croc se convirtió en un título querido de la era de los 32 bits, aunque también fue comparado con otros clásicos como Super Mario 64, por lo que es una auténtica joya imperdible para los amantes de las plataformas.