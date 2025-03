La verdadera razón de la ausencia de Hulk en Capitán América 4 hace que su pérdida se sienta aún peor

Lo cierto es que la explicación que ha dado Julius Onah sobre la ausencia de Hulk en Capitán América: Brave New World se siente demoledora. Eso se debe especialmente al hecho de que el desarrollo de la película vinculada a la franquicia Marvel Studios sufrió también por esa omisión de Bruce Banner. Es cierto que la película de la Fase 5 no estuvo exenta de problemas, pese a que era clave para presentar a Sam Wilson como un Capitán América consolidado en el UCM.

Además de explorar la transición personal de Sam Wilson como sucesor del legado de Steve Rogers, Capitán América: Brave New World también parecía encajar bien en la compleja continuidad del UCM. La película no solo mostró el enfrentamiento de Sam Wilson y Joaquín Torres contra la Sociedad Serpiente y el Líder, sino también contra la versión de Hulk Rojo que interpretó Harrison Ford.

Julius Onah explica por qué Hulk no aparece en Capitán América: Brave New World

La inclusión de tantos personajes relacionados con Hulk hizo pensar a muchos espectadores que Mark Ruffalo aparecería en Capitán América: Brave New World como Bruce Banner, el Hulk original que ha formado parte del UCM durante tantos años. Es realmente sorprendente que esto no fuese lo que acabó pasando, y los comentarios del director de la película no compensan esa ausencia más que notoria.

Así lo explicaba:

"Bueno, me alegra que haya quedado así. Esta es la historia de Sam Wilson como el Capitán América. Así que, por muy emocionante que fuese tener a Mark Ruffalo como Hulk, la atención se alejaría de Sam Wilson. Es cierto que surgió la conversación, pero al final, esta era la película de Sam Wilson".

Aunque es cierto que Julius Onah podría pensar que introducir a Bruce Banner en Capitán América: Brave New World habría restado valor a la figura de Sam Wilson, la perspectiva actual sugiere que incorporar a Hulk habría sido una buena idea. Es muy posible que eso hubiese establecido una conexión más clara con los héroes de Marvel que forman parte del UCM asociados al Gigante Verde.

Ni siquiera tendría que haber tenido un papel tan relevante como se vio en Thor: Ragnarok, ya que un cameo hubiese sido más que suficiente. Incluso Capitán América: Brave New World reveló que este podría haber sido el caso, ya que el cameo de Bucky Barnes, interpretado por Sebastian Stan, fue muy bien recibido por la mayoría de los espectadores.