Del “pim pam toma lacasitos” a protagonizar un anuncio de seguridad vial

Durante la grabación de un programa de ‘Callejeros’ los reporteros grabaron a Ares durante un control de alcoholemia tras una noche de fiesta. Estaba fuera de sí y dejó frases míticas como “pim pam toma lacasitos” o “viva España, viva el rey, viva el orden y la ley”. En aquel control superó el límite de alcoholemia siendo novel.

En el anuncio de Michelín podemos ver a un joven muy arrepentido y crítico con su actitud: “Ese no soy yo, es el lacasitos. Era muy joven y descerebrado”. Reconoce que “hubo muchas noches peores que esa que no se grabaron”. Al ser directamente preguntado sobre lo que ocurrió aquel día el joven dice: “Fuimos una noche de fiesta, una de tantas, y nos pusimos como atunes. Al salir de la discoteca nos estaban esperando y yo me vine arriba. Me puse hacer el payasete por ahí”.