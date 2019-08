Qué sorpresa se llevarían los habitantes de Galveston (Texas) cuando vieron como por sus calles dos policías a caballo custodiaban a un hombre negro maniatado y guiado con una cuerda. La respuesta en internet no se ha hecho esperar y muchos lo han comparado con la época de la esclavitud americana. La policía de la ciudad ha emitido un comunicado para explicar lo sucedido ante el revuelo causado.

Según la policía de la ciudad “hoy nos dimos cuenta de un sábado de arresto que involucra a dos oficiales de la policía montada y cómo fue transportado el individuo arrestado”. Se trata de Donald Neely, de 43 años, que fue arrestado acusado de allanamiento criminal en una calle cercana. Según las autoridades “no teníamos disponible una unidad de transporte cerca en el momento de la detención y un hombre fue esposado y escoltado al lado de dos agentes de policía a caballo. Mientras que esta técnica de uso de caballos para transportar a una persona durante un arresto se considera una práctica en ciertos escenarios, como durante el control de una multitud, no se utilizó correctamente en este caso”. Como aclara la policía no hubo “mala intención” en el momento de detener al sospechoso, pero han cambiado “la política para no usar esa técnica y buscar métodos más apropiados”