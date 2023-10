12 años sin usar calzado: Robin Greenfield y su lucha por un mundo más consciente

En un mundo cada vez más alejado de la naturaleza y saturado de tecnología, la historia de Robin Greenfield destaca como un ejemplo de un estilo de vida alternativo y compromiso con el medio ambiente. A sus 32 años, este activista originario de Estados Unidos ha optado por vivir descalzo durante más de una década como una forma de conectarse con la naturaleza y promover un enfoque más sostenible en la vida cotidiana.

La decisión de Greenfield de descalzarse se remonta a 2008, cuando un profesor suyo emprendió un viaje sin zapatos. Sin embargo, no fue hasta 2011 que Robin tomó la determinación de adoptar este estilo de vida radical. "No tenía una razón específica para hacerlo, simplemente me pareció lo correcto", reveló en una entrevista. A lo largo de estos años, se ha convertido en un defensor apasionado del medio ambiente, participando en campañas y promoviendo el uso de recursos naturales como una forma de vida más austera y consciente.

La vida de Greenfield ha sido un constante desafío a las normas y prejuicios de la sociedad. Caminar descalzo por supermercados, calles, playas y otros lugares públicos no ha estado exento de miradas críticas y connotaciones despectivas. Sin embargo, Robin ha permanecido firme en su decisión, demostrando que es posible vivir de manera alternativa y sostenible, y que las capacidades humanas son más amplias de lo que a menudo se cree.

En su camino hacia la promoción de un estilo de vida más conectado con la naturaleza, Greenfield ha fundado la organización 'Barefoot School', donde comparte sus experiencias y alienta a otros a vivir de la misma manera. A lo largo de los años, ha enfrentado heridas, rigideces y durezas en sus pies, pero su compromiso con la causa ambiental y su deseo de conectar con la Tierra han prevalecido.

Hoy en día, Robin Greenfield reside en una cabaña en medio del bosque en Carolina del Norte, donde ha adoptado un estilo de vida minimalista y utiliza los recursos naturales que lo rodean para satisfacer sus necesidades.