Un okupa ruso perseguido por la Interpol atemoriza a un propietario en Alicante: “Ha estado en diez cárceles”

Una okupación puede complicar la vida a cualquier propietario. En muchas ocasiones estas personas no tienen un negocio ni multitud de vivienda y sufren al no poder disfrutar ni personal ni económicamente de su primera o segunda residencia. En otras sucede en inmuebles más lujosos, nadie está a salvo. Para intentar agilizar la resolución de este tipo de casos entró en vigor a principios de abril una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos.

Según la teoría, este tipo de casos se debería resolver en 15 días desde la puesta a disposición general, pero los abogados no lo tienen claro.Mónica confía en ello: "Se puede acudir a la comisaría de Policía más cercana o al juzgado de guardia directamente a formular esa denuncia y se abre la tramitación deeste procedimiento que debería dar lugar a un juicio en muy pocos días", mientras que Miguel Ángel lo tiene menos claro: "Esta reforma no sirve para absolutamente nada y os están engañando".

A la vez que se empiezan a juzgar algunos, se van conociendo otros. El último fue desvelado por el programa 'En Boca de Todos' de Cuatro y tiene lugar en Altea, una localidad de Alicante. Todo ha ocurrido en la urbanización Altea Hills, uno de los lugares más exclusivos de la zona, con spa, pistas de tenis, campo de golf y hasta servicio de traducción simultánea para las juntas de propietarios. Ahí llegaron a alojarse Julio Iglesias, Bertín Osborne o Juan Carlos Ferrero, según el programa. El okupa, de nacionalidad rusa, era el propietario, pero dejó de pagar y el banco consiguió vender el inmueble, entonces comenzó todo.

El propietario no conocía la historia

El okupa es un ruso, exconvicto y buscado por la Interpol. No es una conjetura, sino palabras de su hijo en un audio mostrado por el mencionado programa: ''A mi padre ha venido un grupo de Madrid de la Interpol. Han estado un mes aquí vigilando'', empieza afirmando un familiar en el audio. No se queda ahí y añade una frase que atemoriza a los vecinos de la zona: "Mi padre ha estado en diez cárceles de Europa, es decir, no es una persona cualquiera ¿vale? No es un tío que...Mi padre es muy cabezón''.

El primer propietario le hizo una oferta de 75.000 euros por salir, pero el okupa no aceptó porque quería el dinero antes de abandonar la vivienda. Ante ello, un amigo del dueño explica lo que sucedió: "Le hicimos una oferta para que pudiera salir, quería el dinero antes de salir y quería amenazarnos. Lógicamente no podíamos darle el dinero sin saber que iba a salir, entonces amenazó a la familia, sabe donde vive el propietario y él está un poco asustado, yo también porque voy en representación suya''.

Al principio la imagen fue diferente

El representante de la familia también confirma que ha estado en varias cárceles: ''La información que tenemos es que ha estado en varias cárceles. Al principio fue una familia que vino bien, pero luego nos hemos ido enterando de más cosas''. Sin embargo, no es conocedor del tipo de delitos que le hicieron estar preso: "Estamos enterándonos ahora de todo el follón en el que nos hemos metido. Nosotros alquilamos la casa y eran buena familia".

La petición del okupa es de 50.000 euros de anticipo y 20.000 más tras su salida de la vivienda. El representante confirma que lleva una década dentro del domicilio este oligarca ruso. Sin embargo, no conoce el motivo de los impagos: "No han dicho el por qué, simplemente no pagan". En cambio, la familia rusa tiene a su nombre los suministros. Mientras se grababa el reportaje, la Guardia Civil estaba en el lugar y el representante de la familia confirma que están tramitando la petición de un lanzamiento judicial: "Estamos en ello".