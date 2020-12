Les U. Knight te propone: ¡extínguete!, pero voluntariamente

O jo no se dejen convencer por Les U. Knight. Nunca les obligará, pero les contará, como hizo a LA RAZÓN, la fundación en 1991 el Movimiento de Extinción Humana Voluntaria (VHEMT). Para aquellos que se crean que es una broma, este profesor de secundaria de Portland, en Oregón, tiene respuesta para casi todo haciendo de la vehemencia una virtud y negando cualquier ataque o exterminio de la raza humana. «Cuando miramos nuestro condicionamiento natalista, y miramos objetivamente la causa de todos nuestros problemas, tanto humanos como ambientales, se ve claramente que cuantos menos seamos, más fáciles será resolverlos», argumenta Knight, que pide que tomemos conciencia de nuestra propia humanidad y nuestros desastres y pensemos que «si no queda ninguno de nosotros al final de una larga eliminación, no habrá sufrimiento humano y la biosfera del planeta Tierra podrá regenerarse».

Hasta ahí puede sonar hasta convincente, pero qué herramientas maneja la VHEMT, que no busca que las guerras, la hambruna o la pandemia de coronavirus acabe con el ser humano, si no que elijamos libremente no procrear. El propio fundador se hizo la vasectomía a los 25 años: «No queremos nuevos humanos, pero lo que yo realmente quiero es que la gente piense antes de procrear. No sólo en tener un bebé, sino tener un adulto que vivirá tres veces más en un futuro que puede que no sea tan agradable como hoy». Y si siguen pensando que el VHEMT puede ser una broma, Knight nos explica que se ha encontrado con millones de personas que le escriben y le piden guía para aceptar sus preceptos, incluso su página de Facebook en España cuenta con más de 2.500 seguidores en la actualidad.

Buscando las raíces del movimiento, Knight nos cita las antiguas tradiciones orales de dioses e incluso teorías de Darwin sobre la extinción de especies: «Los filósofos de la antigüedad y la Biblia (Eclesiastés 4: 3 «mejor que ambos es el que nunca ha nacido, que no ha visto el mal que se hace debajo del sol»), opinan que lo mejor es no haber nacido nunca, por el sufrimiento en vida, y eso podría implicar que deberíamos extinguirnos». Realmente está cogido con pinzas, pero su movimiento va encaminado a evitar que nos carguemos el planeta y las epidemias y el cambio climático serían los primeros avisos. Según Knight el Homo Sapiens ha estado causando extinciones durante 500.000 años, y considera que los «fiascos de hoy son simplemente aceleraciones de lo que siempre hemos hecho: cuantos más de nosotros hay, más daño hacemos».

Les U. Knight intenta abrir los ojos a la superpoblación, con una humanidad que se prevé que llegue a 10.000 millones de personas a finales de este siglo, y a lo que eso significaría para el planeta, la flora y la fauna. También quiere Knight convencernos de que menos gente en la Tierra cesaría las guerras por los recursos y podría llegarse a la paz mundial. «No somos solo un puñado de misántropos e inadaptados antisociales que se deleitan morbosamente cuando el desastre golpea a los humanos. Nada más lejos de la verdad. La extinción humana voluntaria es la alternativa humanitaria para los desastres humanos», matizan en su página web.