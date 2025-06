Elon Musk, completamente destruido por Tesla: "Creo que no hay nada que él pueda hacer"

Cuesta imaginar una mente con la capacidad visionaria como la de Elon Musk al borde del sometimiento, pero los últimos acontecimientos en diferentes ámbitos apuntan a ese estado mental del fundador de Tesla y SpaceX. Él mismo llegó a reconocer hace escasos días estar al borde del colapso y el enfrentamiento con Donald Trump no ha ayudado a mejorar esa situación.

Tampoco lo hace la situación de su compañía automovilística Tesla, que atraviesa un momento crítico. A la caída tanto en ventas como en valoración bursátil hay que sumarle la amenaza de Trump de retirar los beneficios fiscales a la adquisición de vehículos eléctricos. Y por si eso fuera poco, ha surgido también una plataforma en internet de trabajadores de Tesla descontentos con el liderazgo de Elon Musk, al que culpan de ser el responsable de las revueltas públicas contra la empresa automovilística y la pérdida de prestigio y mercado.

Musk echa por la borda el prestigio de Tesla

El impulsor de la página web que lleva por referencia “Trabajadores de Tesla contra Elon” es Matthew LaBrot. Se trata de un antiguo empleado de la firma que en el fragor de los movimientos de protesta contra la compañía por la deriva política de su líder creó la página web y publicó en ella un manifiesto en el que pedía la salida de Musk, acto que a la postre significaría su despido.

“Es hora de decir lo que no se dice en voz alta. Seamos claros: nosotros no somos el problema. Nuestros productos no son el problema. Nuestros equipos de ingeniería, servicio y entrega no son el problema. El problema es la demanda. El problema es Elon”

En el escrito y tal como puede leerse, LaBrot, reconoce tener un único fin y es el de tratar de separar la pérdida de reputación e imagen de Tesla de la que sufre la figura de su líder, Elon Musk. Matthew LaBrot trabajó en Tesla desde el año 2019 y en estos 6 años ha sido testigo de la caída de prestigio de la compañía derivada de los vaivenes políticos y las manifestaciones públicas de Elon Musk, que han afectado al hundimiento de las ventas.

Para LaBrot, seguidor y amante tanto de Tesla como de sus productos, ver cómo Musk echaba por tierra el crédito de la compañía era algo que no podía consentir. De ahí la creación de la página web, aunque a juicio de LaBrot tal vez el gesto llegue tarde y solo una salida de Elon Musk podría devolver a Tesla su buen nombre: "No creo que pueda hacer nada para cambiar la opinión de la gente que ha decidido que no va a apoyar a Tesla, aparte de su marcha", reconocía LaBrot en una entrevista con el medio digital Hard Reset.

LaBrot perdió su empleo por la defensa de una compañía que durante seis años ha sido su casa y a la que ha querido ayudar hasta las últimas consecuencias. Tal vez, sin calibrar que el enemigo que tenía enfrente es de esos que no hacen prisioneros y que usan su posición de dominio para tratar de mantener las aguas en su cauce dentro de todas sus empresas.