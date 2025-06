Israel descabeza la cúpula militar del régimen iraní en la peor semana de su historia

La inteligencia y las fuerzas armadas israelíes liquidaron en apenas ocho días, la peor semana de la historia de la República Islámica, a toda la cúpula del Ejército iraní, incluida la élite de los otrora temibles Cuerpos de la Guardia Revolucionaria, en sus escondites en la capital, Teherán, y otras partes del país. Los golpes asestados por Tel Aviv al régimen de los mulás no se limitaron a la estructura militar, puesto que también fueron abatidos algunos de los más importantes científicos -al menos 14- vinculados al programa nuclear. Entre los científicos asesinados destacan Fereydoun Abbasi-Davani, quien fuera jefe de la Organización para la Energía Atómica de Irán entre 2011 y 2013 y de perfil ultraconservador (fue diputado del Parlamento iraní entre 2020 y 2024), y Mohammad Mehdi Tehranchi, físico y científico nuclear, rector de la Universidad Islámica Azad de Teherán.

Además, durante los pasados ocho días, las fuerzas israelíes procuraron graves daños a decenas de instalaciones nucleares y militares repartidos por todo el territorio iraní, el último de los bombardeos contra la base de Isfahán registrado este mismo sábado. También ayer las autoridades militares israelíes anunciaron haber acabado con la vida en apenas 12 horas de tres altos cargos más de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria. En vísperas del fin de semana el Gobierno presidido por Benjamin Netanyahu habla ya abiertamente de acabar con la vida del hombre en la cúspide política, militar y religiosa del régimen nacido en 1979: el ayatolá Alí Jameneí. Su desaparición podría suponer el inicio de la descomposición de la teocracia islámica.

Cúpula militar de Irán LR La Razón

Hossein Salami

Salami, de 65 años, era el comandante en jefe de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria desde 2019 tras ser designado por el líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí. Aunque entonces se trató de una operación estadounidense -en las postrimerías del primer mandato de Donald Trump-, el régimen ya tuvo que asumir la eliminación del comandante en jefe de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani en enero de 2020 en Bagdad.

Mohammad Bagheri

Bagheri era el jefe del Estado Mayor del Ejército iraní desde 2016. Su función no era otra que coordinbar las diferentes áreas y unidades de las fuerzas armadas iraníes, incluida la Guardia Revolucionaria. Nacido en 1960, el general se unió a la Guardia Revolucionaria en 1980, al comenzar la guerra Irak-Irán.

Gholam Ali Rashid

El general Rashid lideraba el comando Khatem al-Anbiya de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní. Tras combatir en la guerra Irak-Irán en los años 80, Rashid fue segundo en la jerarquía del Estado Mayor del Ejército iraní.

Los tres oficiales asesinados el viernes 13 ocupaban posiciones clave en la jerarquía militar de Irán y estaban directamente vinculados a la planificación estratégica del programa de defensa nacional de la República Islámica.

Amir Alí Hayizadé

Amir Alí Hayizadé era el jefe de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lo describen como “figura central” en el lanzamiento de ataques aéreos. Sin que hasta ahora haya habido confirmación del régimen, Tel Aviv cree que también han sido “eliminados” el comandante de la unidad de drones y el máximo responsable del Mando Áereo. Por su parte, desde la Guardia Revolucionaria se admitía ayer la muerte de Hayizadé, a quien recordaban como un “valiente” comandante y un “incansable general muyahidín”.

Mohammad Kazemi

Tras la primera cadena de asesinatos, la Inteligencia israelí dio el pasado domingo con el paradero definitivo del Mohammad Kazemi, jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria. También fueron asesinados varios inferiores directos de Kazemi -generales de brigada y oficiales superiores- como Mohsen Bagheri, Davood Shekhian o Mohammad Bagher Taherpour.

Saeed Izadi

El Ministerio de Defensa israelí confirmó este sábado haber acabado con la vida del jefe de la división palestina de la Guardia Revolucionaria de Irán, Saeed Izadi, muerto según Israel en un ataque contra su apartamento en la ciudad de Qom. Izadi era, formalmente, comandante de los Cuerpos Palestinos de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, su sección para operaciones internacionales.

De acuerdo con el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, Izadi fue uno de los responsables de financiar y organizar la incursión de los terroristas de Hamás en suelo israelí en la jornada del 7 de octubre de 2023, una matanza que supuso el inicio de la guerra de Gaza.

Amin For Judkhi

Asimismo, desde Tel Aviv se anunciaba el asesinato de Amin for Judkhi, un “comandante de la segunda unidad de vehículos aéreos no tripulados de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria” que “promovió cientos de lanzamientos de vehículos aéreos no tripulados” desde la zona de Ahvaz, en el suroeste de Irán, hacia Israel.

Behnam Shahriyari

Finalmente, Israel también ha anunciado que ha matado a Behnam Shahriyari, comandante de la Unidad de Transferencia de Armas de la Fuerza Quds en un ataque efectuado en el oeste de Irán. Según los mandos militares israelíes, Shahriyari era “el responsable de todas las transferencias de armas del régimen iraní a sus representantes en todo Oriente Próximo”. “Shahriyari también dirigía la transferencia de cientos de millones de dólares anuales a diversas organizaciones terroristas. Además, lideraba un amplio esfuerzo para financiar y armar a estas organizaciones terroristas, un esfuerzo que ha resultado en la muerte y heridas de muchos civiles y soldados israelíes", zanjaban las FDI en una nota publicada en la red social X.