SUBARU XV, AÚN MÁS SEGURO Y DINÁMICO

El Subaru XV ha obtenido importantes premios de seguridad a nivel mundial prácticamente desde su nacimiento obteniendo en el Programa de Evaluación de Coches Nuevos de Japón la puntuación más alta de la historia. En el mercado Europa ocurre lo mismo, el Subaru XV alcanzó la máxima calificación general de cinco estrellas (EuroNCAP) siendo galardonado como el mejor de su categoría en 2017.

Subaru es una marca que ha destacado entre otras cosas por el sobresaliente potencial de seguridad el principal argumento de compra de la marca japonesa, Subaru ha decidido reforzar el completísimo paquete de seguridad del XV incorporando la frenada de emergencia marcha atrás (Reverse Automatic Breaking) a los acabados Executive Plus, tanto de la versión ecoHYBRID como de la variante 1.6i gasolina. Este dispositivo fue novedad en Subaru con el lanzamiento del nuevo Forester y no es nada común en vehículos del segmento C.

Los cambios en el XV no quedan ahí, pues además de ligeros cambios en el diseño de los grupos ópticos, en el color del cuero en la versión Executive Plus o en la inclusión del nuevo color Magnetite Grey -que sustituye al Dark Grey-, ahora las levas en el volante se incluyen de serie desde el acabado Sport Plus tanto en la versión ecoHYBRID como en la variante 1.6 i gasolina, ambas equipadas con cambio de variador continuo CVT Lineartronic. De esta forma, el conductor puede adecuar la marcha a su estilo de conducción y a las peculiaridades del trazado, pudiendo subir y bajar las 7 marchas prefijadas desde las levas del volante en pos de una conducción más deportiva si así lo desea.

EyeSight con frenada de emergencia marcha atrás en acabado Executive Plus

El sistema Reverse Automatic Braking (RAB) es capaz de detectar un obstáculo en la parte del vehículo, y frenar para evitar o mitigar los daños del impacto. Al circular marcha atrás, los sensores montados en el parachoques trasero detectan obstáculos y avisan al conductor con advertencias acústicas y en la pantalla. Una advertencia de aproximación se muestra simultáneamente con una imagen de la cámara de visión trasera en la pantalla de navegación. Cuando el sensor detecta un objeto, aparece un mensaje de advertencia y una imagen de advertencia de distancia translúcida similar a una pared se muestra en la pantalla. Esto hace que sea más fácil para el conductor determinar visualmente la posición del objeto. Si existe una alta posibilidad de colisión, el sistema frena de manera autónoma para ayudar a evitar o reducir la gravedad de la colisión.

EL RAB es la guinda a un completísimo equipamiento de seguridad preventiva EyeSight, que incluye de serie en todos los acabados Función de frenada pre-colisión, Función de asistencia a la frenada pre-colisión, Control de crucero y de crucero adaptativo, Función de aviso de salida del carril, Función de permanencia en el carril, Función de control del acelerador, Función de aviso de derrapado y Función de aviso de avance del coche delantero.