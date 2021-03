Fernando Santiago Ollero: «Estamos en seis millones de parados reales, no cuatro»

La ayuda directa a las empresas es la forma de empezar a salir de la crisis. Y el gobierno debería dejarse asesorar porque «solo las pymes saben lo que necesitan».

-¿Cómo ha afectado la pandemia a su actividad?

–Ha afectado de muy distinta forma a unos Gestores Administrativos y a otros. Es fácil de entender. Aquellos que solo se dedicaban a tráfico, esto es, a matriculaciones, transferencias… la pandemia les ha supuesto una caída drástica de actividad. Han tenido que hacer ERTE, han tenido que pedir ICO y algunas probablemente han terminado desapareciendo. Vamos, como a una parte importante de pymes en nuestro país. Otros han visto como gran parte de sus clientes desaparecían. Aquellas que se encuentran en zonas turísticas y que la mayor parte de sus clientes proceden o están vinculados a este sector, están sufriendo tanto como los propios clientes. Sin embargo, aquellas gestorías administrativas que se dedican a laboral o fiscal han estado y están trabajando mucho. Otra cosa es si cobran, al menos, de todos sus clientes. Pero incluso algunas han incrementado su nivel de facturación.

–¿Qué palancas habría que activar para superar la actual crisis?

–En este momento no podemos pensar en otra cosa que en las ayudas directas que compensen la caída de la actividad como consecuencia de la prohibición de trabajar durante el estado de alarma o de las restricciones posteriores de movilidad.

–¿Necesitan las empresas ayudas directas?

–No vemos otra forma. No es tiempo ya de prórrogas de ICO, ERTE, moratoria concursal… estas medidas solo servirán si se conceden ayudas directas. Pero cuidado, son muchas las empresas y muchos los sectores afectados. No vayamos a olvidarnos de cientos de miles de empresas que no son hoteles, restaurantes o sector turístico pero que también están sufriendo la crisis.

–¿Habrá despegue económico en la segunda mitad del ejercicio?

–Siendo realista, que no pesimista, creo que para empezar a salvar la situación se tienen que dar condiciones sanitarias y regulatorias que hoy no vemos. Como vengo diciendo desde hace tiempo, ni sólo la vacuna ni sólo las ayudas directas van a conseguir el despegue necesario. Estamos en 6 millones de parados reales, lejos de los «oficiales» 4 millones que dice el Gobierno. Decenas de miles de empresas fantasma, con los consiguientes despidos. Absorber todo este desempleo costará. Y no olvidemos que estas cifras afectarán al consumo y a la confianza. Ahora bien, cuanto antes se tomen las medidas correctoras, antes empezará a producirse la solución.

–¿Qué inversiones deberían priorizarse en los fondos europeos que están por llegar?

–Primero, compensar las pérdidas con ayudas directas. Después, digitalizar las administraciones, que han sido una de las grandes vergüenzas de la paralización del país. Y apostar por el crecimiento tanto en el número de empresas como en su tamaño, por la vía de la digitalización y estableciendo los mecanismos necesarios para que las empresas encuentren la caldo de cultivo necesario para crecer e internacionalizarse.

–¿Debería contar el gobierno con asesoramiento empresarial para gestionar estas ayudas?

–Sí. Solo las pymes saben lo que necesitan. Lo demás sólo sirve para que las grandes empresas, las multinacionales y las big four hagan caja.