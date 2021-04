Amor en un vals que no destruyó la guerra

«Te vas porque tienes que hacerlo/Te entiendo, aunque lastimaste mi corazón con eso/Un día, cuando regreses, besarás mis lágrimas/y nuestra felicidad florecerá como una flor». Detrás de estas tristes palabras está una historia de amor de hace 81 años que podría haberse quedado enterrada eternamente. Y ahí entra la labor de John Duncan, jefe de registros del Servicio Nacional de Salud (NHS) de Lanarkshire, que cumpliendo la Ley de Registros Públicos de Escocia de 2011 y ordenando unos papeles, se encontró con la partitura de un vals melancólico fechado el 9 de julio de 1940 con el título «Lzy dzyewczyny» y escrito en polaco. «Encontramos esto entre libros y otros artículos recogidos de la biblioteca del Hospital Hairmyres. Era un pedazo de partituras escritas y dibujadas a mano», cuenta a LA RAZÓN, John Duncan, que emocionado con el descubrimiento intentó recomponer el rompecabezas. Sus únicas pistas, la partitura original con la firma de Bolesław «Bollo» Ilnicki, la dedicatoria en una portada gloriosa en la que se representaba a Escocia coloreada en un patrón de tartán junto con banderas de los Aliados empujando bayonetas contra los alemanes, que están representados como una siniestra nube oscura sobre el Canal de la Mancha y Francia, dedicada a una tal Jean Johnstone, enfermera escocesa que había trabajado en dicho hospital.

El compositor Bolesław «Bollo» Ilnicki

Manos a la obra: «Le pedí al personal del NHS que me ayudara y luego me puse en contacto con Tensheds, un artista que sigo para involucrarle». Se trata de un solista que ayudó a darle vida a la composición grabándola para donarla al archivo y lanzarla a Youtube. Por otro lado, Duncan siguió con sus investigaciones y averiguó que Bollo fue un compositor polaco, que herido durante la Segunda Guerra Mundial, acabó en el hospital militar improvisado de Hairmyres, antiguo reformatorio. Pero el misterio radica en que no consta que Ilnicki perteneciera a la Fuerza Aérea ni a la Armada de Polonia, ni era un oficial del ejército. Según Duncan, «esta es una brecha en nuestro conocimiento y podría haber sido un soldado regular». Consiguió que un trabajador de los registros convenciera a su abuela para traducir la letra del vals del polaco antiguo. La composición, traducida como «Lágrimas de niña» es una pieza triste una vez traducida e interpretada. «Me hace sentir triste pero esperanzado y es edificante al mismo tiempo», explica Duncan que la contextualiza porque «me recuerda los desafíos actuales a los que se enfrentan actualmente los hospitales y los pacientes debido a la Covid 19».

Portada interior con el título

Primera página de la partitura

Segunda página de la partitura

Parece claro que existió una historia de amor profunda entre el compositor y su enfermera, y que éste le dedicó esta pieza en la que le declara sus sentimientos, pero en la que no se aclara quién de los dos es el que parte dejando al otro abandonado, aunque para Duncan es ella la que debió dejar de trabajar en el hospital. La Sociedad Polaca de Glasgow cree que Bolesław «Bollo» Ilnicki fue dueño de una tienda de antigüedades en la calle Finchley Road de Londres, se casó en octubre de 1947 y murió en el Hospital St Mary en 1979.

«No te preocupes por mis lágrimas/ el honor te llama hoy/Debes irte y lo entiendo/Entonces, ¿por qué todavía fluyen mis lágrimas?». Un final triste, pero vivo para la historia de la música.