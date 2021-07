BBVA gana 1.911 millones hasta junio y prevé recuperar su ‘pay out’ del 35-40%

BBVA obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.911 millones de euros durante el primer semestre del año frente a pérdidas por valor de 1.792 millones un año antes por el deterioro efectuado entonces del fondo de comercio de Estados Unidos y las provisiones extraordinarias frente a la crisis.

Entre los impactos no recurrentes entre enero y junio de este año figuran también los asociados a la venta del negocio en Estados Unidos -BBVA USA sumó 280 millones al beneficio este semestre- y 696 millones en costes incurridos por el plan de reestructuración y salida de trabajadores en España.

Si se neutralizan dichos atípicos su resultado asciende a 2.237 millones y mejora en un 183% el beneficio también sin atípicos del primer semestre del 2020, según informó este viernes el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras el cierre de la venta del negocio de BBVA USA, subrayó que mantiene una sólida posición de capital, con un ratio CET1 ‘fully loaded’ del 14,17%. La venta de ese negocio suma, en concreto, 284 puntos básicos, mientras que los costes del proceso de reestructuración en España restaron 25 puntos.

Según el banco, esta “holgada” posición de capital le permitirá “incrementar la remuneración a sus accionistas” y su intención es “reanudar en 2021 su política de dividendos consistente en un ‘pay out’, íntegramente en efectivo, del 35-40% del beneficio”, además de iniciar la recompra de hasta el 10% de sus acciones para mejorar la remuneración al inversor.

La entidad desveló que “ha empezado a dar los pasos necesarios para el proceso de recompra” y tiene previsto comenzar el programa “el último trimestre del año, una vez obtenida la aprobación del supervisor”. El porcentaje final que adquiera dependerá de factores como el precio de cotización de BBVA. Su ratio CET1 ‘fully loaded’ pro forma, incluyendo dicho plan de recompra de acciones, se sitúa en el 12,89%.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, apuntó que en el segundo trimestre el beneficio atribuido recurrente alcanzó 1.294 millones, “superando los niveles previos a la pandemia, gracias a la excelente evolución del margen neto”. “Seguimos avanzando a buen ritmo en áreas clave de nuestra estrategia: hemos duplicado nuestro compromiso con la sostenibilidad y hemos logrado un récord histórico en captación de clientes por canales digitales”, agregó.

En cuanto al balance y actividad, la cifra bruta de préstamos y anticipos a la clientela registró un crecimiento del 1,3% frente a diciembre del 2020 y ascendió a 327.372 millones de euros, “principalmente por el dinamismo de la actividad crediticia en Turquía, España y México”.

Los recursos de clientes crecieron un 0,6% frente al cierre del pasado año también y alcanzaron los 448.393 millones, gracias a que los fondos de inversión, fondos de pensiones y otros recursos fuera de balance crecieron un 6,5% y compensaron la caída del 1,1% en los depósitos de la clientela.

La comparativa de volúmenes de negocios se realiza a euros constantes o sin tener en cuenta las variaciones de las divisas locales en filiales y no incluyen el negocio vendido en Estados Unidos a The PNC Financial Services (PNC).

En cuanto a los márgenes de la cuenta y también en euros constantes, el margen de intereses creció un 0,9%, mientras que los ingresos por comisiones subieron un 19,7%. El margen bruto aumentó un 4,9%, los gastos aumentaron un 5,1% y el margen neto avanzó un 4,7%.

Su ratio de eficiencia mejoró en 73 puntos básicos y se situó en el 44,8%. El banco espera que su plan de reestructuración produzca un ahorro de costes de "en torno a 250 millones" brutos "a partir de 2022".

Beneficios en España

Por zonas geográficas y sin incluir los extraordinarios en las comparaciones, en España obtuvo un beneficio recurrente de 745 millones frente a los 108 millones anotados un año antes por las menores provisiones, menores costes y mayor actividad. En negocio, la inversión crediticia aumentó un 1,1% frente a diciembre. Su morosidad se situó en el 4,2% y en el 64% la tasa de cobertura.

El beneficio atribuido a la filial de México aumentó un 75% y ascendió a 1.127 millones. Su morosidad finalizó marzo en el 3,1%, con una tasa de cobertura del 118%; y registró aumentos del 2,1% en el crédito.

En Turquía el beneficio aumentó un 92,1% y ascendió a 384 millones de euros. Creció un 23,7% en el negocio crediticio en liras, mientras que se redujo un 11,3% el correspondiente a préstamos en moneda extranjera. Su morosidad se situó en el 7,3%. En América del Sur ganó 218, un 110% más, excluyendo a BBVA Paraguay en la comparativa tras su venta.