Buenas noticias de la semana

Sabemos que los lunes cuestan, así que aquí os dejamos un recopilatorio con cinco titulares de noticias positivas (que también existen) de estos últimos días. ¡A por la semana!

1. “Gloria al Ejército ucraniano”: Así celebra Jersón el fin de los 260 días de ocupación rusa

Odesa (Ukraine), 12/11/2022.- Ukrainians who lived in Kherson and left it due to the Russian occupation, celebrate in downtown of the South Ukrainian city of Odesa, 12 November 2022. Ukrainian troops came into Kherson on 11 November to continue to retake the South of Ukraine from Russian troops. Russian troops entered Ukraine on 24 February 2022 starting a conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/STR FOTO: STR EFE

Las banderas ucranianas ondean nuevamente en la ciudad de Jersón en una clara señal de la última gran victoria militar cosechada por el Ejército ucraniano mientras los vecinos salen a saludar a los soldados ucranianos con abrazos y cánticos de alegría.

Los gritos de “¡Gloria a Ucrania!” y “¡Gloria al ejército ucraniano!” se mezclaron este viernes con los bocinazos de los pocos vehículos que todavía quedan en la ciudad de Jersón. Cientos de hombres y mujeres acudieron en masa a las plazas de la capital regional para recibir las primeras unidades del Ejército ucraniano.

Los 260 días de ocupación, en los que alrededor del 80% de la población abandonó la otrora bulliciosa ciudad sureña, están llegando a su fin. El Ejército ruso ha reconocido que la posición de sus fuerzas en la orilla occidental del río Dnipro, el más extenso de Ucrania, era insostenible debido a que bajo fuego ucraniano Rusia no podía acumular fuerzas suficientes para continuar con su avance. Tampoco ha podido salvaguardar su principal logro militar en esta guerra: la conquista de Jersón capital.

2. Hallan una desconocida causa de la diabetes que puede convertirse en una nueva diana terapéutica

Prueba de control de la diabetes. JUNTA DE ANDALUCÍA 13/11/2020 FOTO: Servicio Ilustrado (Automático) JUNTA DE ANDALUCÍA

Se estima que en España hay más de cinco millones de personas con diabetes, lo que nos convierte en el segundo país de Europa con mayor prevalencia de esta patología. Y lo peor de todo es que, al menos 1,5 millones de ellos lo desconoce, una cifra que, según los expertos, todo apunta a que se mantendrá al alza en los próximos años, fruto del estilo de vida actual y del aumento de la obesidad en nuestro país.

Hasta el momento es bien conocido que el exceso de kilos, así como el sedentarismo y una alimentación inadecuada son tres de los factores más influyentes a la hora de decantar la balanza del desarrollo de la diabetes. Sin embargo, ahora investigadores dirigidos por la Universidad de Osaka (Japón) han identificado un nuevo mecanismo causante de esta patología que puede cambiar las reglas del juego. En concreto, los científicos apuntan a que la falta de insulina puede ser comunicada a las células pancreáticas que la producen y, por tanto, también una posible nueva diana terapéutica para la diabetes, tal y como se confirma en un estudio publicado hoy en la revista científica «iScience».

3. RSC: las empresas españolas invierten 1.500 millones de euros al año

Los inversores pagan cada vez más por una compañía sostenible que por una compañía con desempeño mediocre en materias ESG FOTO: Dreamstime

Devolver a la sociedad lo que ésta nos da y contribuir a crear un mundo mejor podría ser la esencia de lo que hoy se conoce como Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La RSC es un concepto moderno pero que se originó hace varias décadas sobre la base del imperativo de la ONU de contribuir a un mundo donde haya paz, justicia, respeto, tolerancia, solidaridad y derechos humanos. En un primer momento las empresas se embarcaron en acciones destinadas a los colectivos más desfavorecidos, en la vertiente medioambiental, social y gubernamental. Despúes llegó la importancia de cuidar de toda la cadena de valor (proveedores, inversores, clientes internos y externos) hasta darse cuenta con el tiempo de que todas estas acciones también podrían contribuir a mejorar la cuenta de resultados de las empresas.

Muchos siguen pensando que la RSC es más un cuento chino que otra cosa. «No, no lo es», responde José Antonio De La Rosa, profesor de Recuros Humanos de la Universidad CEU San Pablo. «El concepto de la RSC ha ido tomando cuerpo en los últimos 15 años, y además las empresas han ido formando su propio departamento de RSC. Estamos hablando de empresas con muchos recursos, medianas o grandes, que pueden desarrollar sus acciones de cara al exterior y al interior. De cara al interior estamos hablando de cómo cuidan al empleado, de derecho laboral, de qué hacen en materia de prevención de riesgos laborales, etc. De cara al exterior, son empresas que cuidan su imagen de marca, qué gestionan su cadena de valor, que establecen alianzas con todo tipo de organizaciones, ONG, fundaciones, etc. Las empresas se lo están tomando en serio más que porque se lo crean por la trascendencia que tienen sus acciones en el mercado de exterior».

4. Hallan en Antequera una necrópolis romana formada por 54 enterramientos de los siglos I y II

Restos encontrados en Antequera (Málaga), que forman parte de una necrópolis romana formada por 54 enterramientos de los siglos I y II d.C. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA (Foto de ARCHIVO) 05/10/2022 FOTO: AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

Arqueólogos han hallado en Antequera (Málaga) una nueva necrópolis de época romana formada por 54 enterramientos con una cronología en torno a los siglos I y II d.C., un descubrimiento derivado del desarrollo de las obras de construcción del futuro Puerto Seco que se ubicará en la localidad. El hallazgo fue presentado este pasado jueves por el alcalde, Manuel Barón; la teniente de alcalde delegada de Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, y por el arqueólogo municipal y a su vez director del Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA), Manuel Romero.

De entre las 30 inhumaciones y 24 incineraciones descubiertas, destaca la denominada como ‘tumba 307′, que contenía un sarcófago de plomo, algo poco común, con los restos de una adolescente que murió entre los 14 y los 16 años, enterrada con un bebé de unos tres meses. Unas semanas después de realizarse el enterramiento, se depositó sobre la cubierta del sarcófago el cuerpo de otra adolescente, de edad similar, junto al cuerpo de otro bebé de unos cuatro meses.

5. La mejor profesora del mundo es de Getafe

Miriam Galán, una docente de educación infantil en la escuela infantil Los Madroños de Pozuelo de Alarcón, ha ganado el premio a mejora profesora del mundo en la V edición de los Global Teacher Awards. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Pozuelo de Alarcón está de celebración y es que el motivo lo merece. Mirian Galán, una educadora infantil de Los Madroños, una de las escuelas infantiles públicas con las que cuenta el municipio, ha sido nombrada mejor profesora del mundo. Impulsada por los padres de un antiguo alumno, también docentes, decidió presentar su candidatura en la V edición de los Global Teacher Awards, un certamen internacional que premia la labor de los profesores. Un resultado que conocía desde septiembre, pero no decidió hacer público hasta hace unos días con la única esperanza de encontrar la financiación necesaria para recoger su premio en una gala que se celebró en Nueva Dheli. “Sabía que era complicado y que a diferencia de otros países, a los ganadores de otras ediciones las instituciones españolas no les habían costeado el viaje, pero tenía que intentarlo”, asegura Galán a LA RAZÓN.

A pesar de sus esfuerzos, de cientos de llamadas y mensajes, finalmente esto no ha sido posible pero como bien dice, aunque no lo posea físicamente, este reconocimiento ya tiene su nombre y apellidos. Y así se lo han hecho saber en su escuela, donde las familias, compañeros y alumnos han logrado que pasase unos días inolvidables y que disfrutase de su gala particular. “Estoy feliz. Mis compañeras me han demostrado lo orgullosas y contentas que están por mí, las familias se han volcado al máximo e incluso se ofrecieron a financiarme el viaje y he sentido como todo el mundo ha querido arrimar el hombro”, confiesa. Un apoyo que ha recibido de diferentes rincones de la región, desde donde personas que no conocía personalmente han querido darle la enhorabuena, y especialmente desde Getafe, el municipio donde vive.