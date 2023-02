Charles Kimbrough, protagonista de “Murphy Brown”, muere a los 86 años

Charles Kimbrough, actor nominado al Tony y al Emmy que interpretó a un presentador de noticias heterosexual junto a Candice Bergen en “Murphy Brown”, murió el 11 de enero en Culver City, California. Tenía 86 años.

Kimbrough interpretó al periodista Jim Dial en las 10 temporadas de la exitosa comedia de CBS “Murphy Brown” entre 1988 y 1998, obteniendo una nominación al Emmy en 1990 como actor de reparto destacado en una serie de comedia. Repitió el papel en tres episodios en el reinicio de 2018.

“El New York Times” informó por primera vez su muerte y su hijo y agentes lo confirmaron el domingo a The Associated Press. “Ya sea en el escenario o frente a la cámara, era un placer contemplarlo”, dijo SMS Talent, Inc., la agencia de talentos que representó a Kimbrough. La agencia dijo que el actor murió por causas naturales en un hospital.

La esposa de Kimbrough, la actriz Beth Howland, que interpretó a la camarera Vera en la comedia de CBS “Alice” de las décadas de 1970 y 1980, murió en 2016. Se casaron en 2002, más de una década después de su divorcio en 1991 de su primera esposa, Mary Jane (Wilson). Kimbrough, quien murió en 2007. SMS Talent dijo que a Kimbrough le sobreviven una hermana, Linda Kimbrough, un hijo, John Kimbrough, una hijastra, Holly Howland, y una nieta, Cody.

Nacido el 23 de mayo de 1936, Kimbrough pasó años en la escena teatral de Nueva York. Fue nominado a un Tony en 1971 por su actuación en Broadway en el musical “Company” de Stephen Sondheim. Kimbrough también prestó su voz a una gárgola llamada Víctor en la película animada de Disney “El jorobado de Notre Dame”.