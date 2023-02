Edu Soto confiesa: así fue el nacimiento del neng de Castefa

La pieza “Pongamos que hablo de... la Ruta del Bakalao”, asociado al éxito de “La Ruta” está redescubriendo momentos y personajes de aquellos años. En esta ocasión el entrevistado es Edu Soto, ya que en el año 2004 creó al personaje del Neng de Castefa, que recuperaba la cultura bakaladera de aquellos años.

“No volvimos a saber nada de la ruta ‘makinera’ hasta 2004, cuando un actor llamado Edu Soto revivió con uno de sus personajes la olvidada cultura ‘bakalaera’, hablamos como no del Neng de Castefa”, comienza diciendo el narrador del episodio, que viene aderezado con el “¡¡Qué pasa neng!!”, su grito de guerra.

“¿Qué hubiera sentido uno de tus personajes más célebres, el neng de Castefa, en este garaje, rodeado de estos coches?”. La pregunta la lanza Iñaki López sentado con el actor en un taller lleno de deportivos carísimos y de colores muy vivos. “En alguno de sus sueños estuvo aquí, pero en la realidad no. Demasiado caché para él”, responde Soto divertido.

López recuerda que han pasado 15 años desde que se creara el personaje, “y sigue vinculado a una escena que está relacionada con la Ruta del Bakalao”. ¿Cómo fue el origen del Neng?, quiso saber Iñaki López. “Este personaje nació en un sketch muy simple, en esa época hacían “El club de la comedia” y hacían el día de los camareros, el de los peluqueros, y tocaba esa semana el de los rapaos, y me dijeron, ‘’venga Edu hazlo tú'’ pero como se lo podían haber dicho a otro”, comienza contando Soto. “Hicimos un rapao me dieron un texto. Le puse voz y gesto al personaje. Y Andreu cuando lo vio dijo, ‘’este personaje se tiene que venir al plató y conocerlo un poquito más”.

Las imágenes muestran 2005 la primera aparición del Neng de Castefa en el programa de Andreu Buenafuente. Nuria Roca y Toni Cantó ratifican la vigencia social del personaje. “Confío en la comedia que detrás hay un personaje de verdad”, confiesa Edu Soto, que desvela que llegó a “llorar como personaje” cuando destruyeron un coche. Menciona el momento en el que le devuelven su coche hecho un cubo de metal.