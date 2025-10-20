Alejandro Crespo asume la presidencia y se convierte en socio mayoritario de Azaconsa

La empresa familiar Azaconsa, con más de 150 años de trayectoria en la industria alimentaria, inicia una nueva etapa bajo el liderazgo reforzado de Alejandro Crespo, quien asume la presidencia de la compañía y se convierte en su socio mayoritario. Con este paso, la sexta generación de la familia fundadora consolida el relevo generacional y reafirma el compromiso de la marca con la innovación, la sostenibilidad y la expansión internacional.

“Este nuevo paso supone un gran impulso para seguir creciendo con la misma esencia que nos ha hecho únicos durante siglo y medio: calidad, innovación y cercanía”, afirma Alejandro Crespo, presidente y CEO de Azaconsa.

Tradición familiar y proyección internacional

Fundada en 1870, Azaconsa ha evolucionado desde un pequeño negocio de azafranes y condimentos hasta convertirse en un referente global en la elaboración y envasado de productos alimentarios. Actualmente, la compañía exporta a más de 50 países y cuenta con más de 2.500 marcas en cartera, entre las que destacan Ship, El Niño Crespo, Delia y Tés del Mundo.

La planta de producción en Novelda fabrica entre 4 y 5 millones de sobres diarios de azúcar y edulcorantes, más de 1.000 millones de dosis al año, y su línea de infusiones incluye más de 40 variedades, avaladas por el Ministerio de Sanidad.

Crecimiento y liderazgo

Bajo la dirección de Alejandro Crespo, Azaconsa ha experimentado un crecimiento del 46% en ventas entre 2021 y 2023, alcanzando los 25,47 millones de euros. Su apuesta por la innovación se refleja en lanzamientos como edulcorantes, una línea de especias deliciosa y muy decorativa y, como el lanzamiento más reciente, una línea deportiva.

El reconocimiento a esta trayectoria ha llevado a la empresa a incorporarse al Club de Empresas Centenarias de Alicante, destacando su papel como motor económico regional y referente en sostenibilidad e I+D alimentario.

Un futuro sostenible

Con esta nueva estructura accionarial, Azaconsa refuerza su estrategia de internacionalización y sostenibilidad, centrando sus esfuerzos en productos saludables, envases ecoeficientes y energías renovables.

“Queremos que cada decisión contribuya a un futuro más responsable. La sostenibilidad no es una tendencia, es parte de nuestro ADN”, destaca Crespo.