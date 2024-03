Alsina, sobre la presión del Gobierno a Ayuso por el presunto fraude de su pareja: "Deja sin argumentos a Sánchez para no decir él alguna cosa sobre el rescate de Air Europa"

En el programa matinal de hoy en Onda Cero, el periodista Carlos Alsina ha abordado uno de los recursos más frecuentes en el debate político español: el llamado a "dar explicaciones". Alsina señaló que este recurso, al que se refiere como "el comodín más burdo", es utilizado cuando se busca alimentar la idea de que un adversario político está involucrado en algún acto cuestionable, pero se carece de pruebas contundentes para respaldar la acusación. Lo hacía a consecuencia de la reciente polémica sobre el presunto fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Alsina destacaba que este término, "tiene que dar explicaciones", se ha convertido en un escalón básico en la confrontación política, "o politiqueo", siendo el primer paso antes de pedir dimisiones o tomar medidas más drásticas. Ejemplificó su punto de vista mencionando los recientes intercambios entre partidos políticos, como los ocurridos entre Feijóo y Sánchez, donde se pide que este último responda por el caso Koldo o sobre el caso de "su esposa y Air Europa".

Precisamente, advierte Alsina, "cuando dicen ‘tiene que dar explicaciones’ es que carecen de chicha para tener agarrado de verdad al rival. Pero da igual porque esto es la guerra. Y cada uno intenta dar de beber al otro su propia medicina".

El presentador de 'Más de Uno' se centraba hoy en el reciente caso de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y "nuevo personaje en el Sálvame de la España político-mediática". Durante la jornada del pasado martes, la fiscalía presentaba una denuncia por fraude fiscal contra éste, lo que ha llevado al Gobierno central a exigir explicaciones a Ayuso sobre las actividades y tributación de su novio.

Este hecho, según Alsina, "deja al marido de Begoña Gómez", Pedro Sánchez, "sin argumentos para no decir ya él alguna cosa sobre el rescate de Air Europa". Pide así ser conscientes de que si la denuncia no hubiese sido a quien es, no sería noticia. Pero al tratarse de la pareja de Ayuso, "es un hecho de interés". Un argumento que ha recordado por ser "el mismo que empleó El Confidencial para informar sobre la actividad profesional de Begoña Gómez y le llovieron piedras del gobierno por la mala baba de meter en el debate público a un familiar", añade el periodista.

Alsina ha hecho hincapié en el "nuevo" papel de la Ministra Alegría en el Gobierno: "fiscalizar novias de presuntos defraudadores". Sobre la Ministra de Hacienda, quien se pronunció sobre el caso del novio de Ayuso dando por hecho el fraude fiscal "porque lo han publicado los medios", Alsina señalaba que, aunque Montero afirmó haber leído las imputaciones en los medios, resulta sorprendente que estas informaciones fueran publicadas por ElDiario y El País dos horas después de que ella afirmara haberlas leído, "un caso asombroso de anticipación lectora".

Según explica el periodista, todos los hechos que menciona el informe de Hacienda son anteriores al inicio de la relación entre Ayuso y Alberto, una circunstancia que el PSOE parece pasar por alto en su intento de encontrar una baza para equilibrar el marcador por el caso Koldo.

El Gobierno, a través de la Agencia Tributaria, considera haber encontrado la oportunidad perfecta para "darle de beber a Ayuso su propia medicina", utilizando las imputaciones no necesariamente probadas. A pesar de que Ayuso no está acusada de irregularidades, reconoce Alsina, tener a su pareja denunciada por fraude ciertamente no es algo que le ayude políticamente, "por mucho que la responsabilidad política no incluya, hasta ahora, dimitir de tu noviazgo".

Esta estrategia del Gobierno, advierte Alsina, ha dejado al presidente Sánchez sin argumentos para seguir ignorando el vínculo profesional y de amistad de su esposa con el consejero delegado de Air Europa, "una empresa que fue rescatada por su gobierno". "No se puede defender una cosa y su contraria. Si Ayuso tiene que explicar la actividad de un ciudadano al que su gobierno no consta que haya beneficiado en nada sólo porque es su novio, a ver por qué el presidente no va a tener que explicar nada sobre la relación de una ciudadana, que es su esposa, con una empresa que recibió de su gobierno auxilio económico. Es decir, sobre su propia actuación en el rescate de una empresa con la que su familia tenía un vínculo", concluye.