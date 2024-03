Alsina anima a Tezanos: "Salga de la burbuja de la Moncloa"

Como cada día, Carlos Alsina ofrecía un análisis sobre la actualidad en su programa de radio 'Más de Uno'. Durante el monólogo, recuperaba con especial énfasis los resultados de las elecciones en Galicia, a consecuencia de las recientes declaraciones del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, en las que vincula el resultado del PP en Galicia a "gratificaciones extraordinarias" y "monjitas" movilizando el voto.

Alsina se mostraba crítico con Tezanos, cuestionando su enfoque y la validez de sus argumentos. En particular, se ha referido a la forma en que Tezanos atribuyó el éxito del Partido Popular en Galicia a supuestas prácticas como "gratificaciones económicas extraordinarias" a mariscadoras, "mensajes enviados al personal sanitario prometiendo mejoras salariales y organizativas" y "monjitas organizando el voto de sus asilados e internos". El periodista no solo señala el tono despectivo y simplista de estas afirmaciones, sino que también pone en tela de juicio la interpretación del sociólogo sobre la situación política en la región. "Nadie podrá negarle a Tezanos su derecho a escribir lo que le parezca", afirmó Alsina, aunque señalando que "del sociólogo se espera menos brocha gorda y más pincel fino, pero no hay manera".

"¿Qué diablos significa?" ha preguntado también Alsina respecto al concepto de Tezanos de que "Galicia es un feudo 'natural' del PP". El periodista se mostraba deseoso de saber qué significado tiene "natural" en ese contexto. ¿Significa que "hay regiones en España que naturalmente son de derechas y otras que naturalmente son de izquierdas?", volvía a preguntar, señalando la ambigüedad en el término escogido por el sociólogo.

Respecto a la percepción de Tezanos acerca del activismo del PP en la última semana de campaña, el periodista de Onda Cero se ha mostrado en desacuerdo con la interpretación del sociólogo, que en su opinión, "fue quien más alarmas se esforzó en encender". En referencia a ese feudo 'natural', cuestiona por qué se considera precisamente Galicia el feudo más "potente" del partido, tal y como afirma Tezanos. "La mayoría absoluta de Rueda era lógica y esperable, dice ahora quién más la puso en duda, y lo llamativo habría sido que perdiera su feudo más potente. No explica por qué Galicia le parece más potente que Andalucía, mayoría absoluta del PP, o que Madrid, exactamente lo mismo".

"Salga de la burbuja de la Moncloa"

Según Tezanos, el PP debería reflexionar sobre cómo su "crispación y sus malas maneras" limitan sus opciones de formar mayorías alternativas de gobierno. Ante esto, Alsina respondía hoy que el resultado electoral en Galicia demostró que el PP puede gobernar la región por sí solo, mientras que "su partido", el Partido Socialista, sigue "menguando".

En muchas otras comunidades autónomas, hace hincapié Alsina, el PP ya tiene acuerdos y gobierna sin necesidad de formar mayorías alternativas. Por esta razón, animó a Tezanos a "salir de la burbuja de la Moncloa", sugiriendo que el partido de Sánchez es el que actualmente enfrenta dificultades para formar mayorías de gobierno en la mayoría de las comunidades autónomas. "Diluido el espejismo de Sumar y sin independentistas con los que pactar ni en Andalucía, ni en Madrid, ni en la Comunidad Valenciana, ni en Aragón, ni en Baleares, ni en Cantabria, ni en Extremadura".

Para Alsina, resulta irónico que un partido como el PSOE, que históricamente aspiró a representar mayorías ahora presuma de la minoría de votos. "Muchas monjitas hacen falta para explicar semejante hegemonía en el poder territorial. Salvo que en lugar de la anécdota monjil se fije uno en la categoría: por qué un partido que siempre aspiró a representar mayorías presume hoy de minoría absoluta", concluía.