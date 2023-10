Un americano que adora España, amenazado por llevar estos tatuajes

Larry Shy es un nombre ampliamente reconocido las redes sociales en España. A pesar de ser un ciudadano estadounidense, siente un profundo amor por España. Así lo demuestra diariamente en sus perfiles, donde comparte sus viajes por todo el país, al que denomina como "el diamante del mundo".

Su pasión por España lo llevó a tatuarse diversos símbolos que representan al país en sus brazos y piernas, incluyendo los logotipos de Mercadona y El Corte Inglés, así como las palabras "tapas" y "Madrid", además de varias banderas y escudos españoles.

Sin embargo, recientemente, mientras Larry Shy se encontraba haciendo el Camino de Santiago, compartió un mensaje en su cuenta de Twitter que ha generado amplia preocupación entre sus seguidores. En él explica que un usuario lo increpó por las redes sociales, llegando incluso a mostrarle una imagen de un arma. Todo por los tatuajes de su cuerpo.

En sus propias palabras, expresaba: "Ayer alguien me amenazó en Twitter. Incluso mostró una foto de un arma. En mi país eso es un delito. Déjame decirte que si vives tu vida basando tus valores en la política no vives tu vida, vives la de ellos. Nunca dejaré de apoyar a aquellos que aman a España y quieren mostrar la bandera o sus colores."

Larry Shy subrayó la importancia de la bandera de España como un símbolo patriótico, no político, y destacó su compromiso al mencionar: "La bandera no es un símbolo político. Es un deber patriótico. No soy el tipo al que hay que acosar. Me he tatuado la bandera de España en el brazo y en la pierna, no se van y yo tampoco".

En respuesta a su mensaje, Larry Shy ha recibido un flujo constante de apoyo por parte de sus seguidores. Un usuario expresó: "Larry, ¡España te quiere! ¡Eres nuestro mejor embajador en USA!". Otro usuario americano también le respondía: "Amamos España y su bandera. Sólo los que no lo hacen hacen más ruido. Eres más español que ellos. Te amamos amigo".