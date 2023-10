Así reacciona este perro cuando le ofrecen un trozo de lomo barato y otro de uno caro

Un usuario de TikTok ha compartido un video de su perra, llamada Tea, que se ha vuelto extremadamente popular en redes sociales. Con el título "A la Tea me la llevo a la cata de lomos", este breve video de apenas 30 segundos, muestra como el dueño de Tea le ofrece dos rodajas de lomo, una de peor calidad y otra de mayor calidad. Lo que pasa a continuación te sorprenderá.

Inicialmente, le ofrece el trozo del lomo más barato y de menor calidad. La perra, en lugar de tomarlo, lo rechaza y cambia su expresión, apartando la cabeza y mostrando desinterés por la comida. Inmediatamente, le ofrece el otro lomo que según el usuario es más caro, y como era de esperar, el animal no duda en elegir esta segunda opción, devorándolo sin dudarlo.

Este video acumula ya más de 590 mil reproducciones en cuestión de días y cientos de usuarios han querido compartir sus experiencias con sus mascotas en lo que a las comidas se refiere. Uno de ellos escribía: "Yo tengo también un bulldog francés y solo come ibéricos, como le des chopped te mira con mala cara". A lo que otro responde: "Pues yo tengo una chihuahua que como me despiste me come la mano".