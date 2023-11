Dia reafirma su compromiso con el medioambiente con el nuevo “ticket papel cero”

Dia presenta el ticket papel cero en línea con su apuesta por el medioambiente y la sostenibilidad. Gracias a esta novedosa incorporación, desde el pasado 6 de noviembre los clientes ya pueden elegir recibir todas sus facturas y tickets de compra de manera digital en lugar de en papel y consultarlas directamente desde la App o web de Dia.

Esta iniciativa pretende facilitar la experiencia de compra de los consumidores mientras contribuye a construir un planeta más sostenible. Al año, compañías como Dia emiten cerca de 370 millones de tickets en papel, pero gracias a esta nueva funcionalidad se espera reducir esos tickets a la mitad y contribuir al ahorro de más de veintidós toneladas de papel al año, reflejando el compromiso continuo de la compañía con la sostenibilidad medioambiental. Sin embargo, si bien ya no habrá necesidad de imprimir los recibos en papel, la opción de recibir el ticket físico seguirá disponible para todos aquellos que lo prefieran.

El funcionamiento de este nuevo formato es muy sencillo e intuitivo. Los tickets de cada compra se pueden consultar en el apartado “Mi cuenta” de la app Dia o en el área personal de la web. Los clientes pueden encontrar tanto los recibos generados en tiendas, como los obtenidos tras sus compras online, a través de la aplicación o por medio de la web de dia.es.

El nuevo ticket papel cero no solo es más eco-friendly, sino que ofrece una experiencia de compra mucho más práctica, simple y ordenada, al tiempo que facilita la realización de devoluciones a los clientes. De esta forma, no es necesario acumular tickets de papel ni preocuparse por no perderlos, ya que cualquier compra quedará registrada fácilmente en la aplicación y los recibos podrá encontrarse a través de un simple clic.

Esta funcionalidad revoluciona la forma en que los clientes interactúan con sus compras, ofreciendo una alternativa electrónica que beneficia tanto a los consumidores como al medio ambiente. En definitiva, se trata de una importante apuesta de Dia que, tras el reciente lanzamiento de su nueva app, continúa a la vanguardia de la transformación digital con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus usuarios.

La nueva App de Dia, presentada el pasado mes de octubre y que ya ha superado los 3 millones de descargas, refuerza la apuesta de la compañía por la transformación digital, al constituir una auténtica plataforma omnicanal que aúna los canales de venta físicos y canales digitales -página web y app. Asimismo, integra las ventajas personalizadas de ClubDia para que los clientes, estén donde estén, tengan a su alcance productos de calidad a precios asequibles.

La App Dia permite al usuario consultar en tiempo real los productos y el folleto, así como repetir pedidos o disfrutar de descuentos especiales tanto en las compras en tienda como en dia.es.

Además, gracias a un diseño moderno y sencillo, los clientes pueden acceder a la app en cualquier momento y gestionar sus pedidos de una manera ágil e intuitiva en cuestión de minutos. Éstos pueden elegir entre un surtido de más de 8.000 referencias, tanto de productos Dia como de otras marcas, potenciando la posibilidad de elección de los consumidores.