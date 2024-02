El diputado del PSOE detenido por amenazar a su pareja, fiel activista en contra del machismo: "Luchamos por erradicar la lacra del terrorismo machista"

El secretario general del Grupo Socialista en las Cortes, Ángel Hernández, originario de Soria, ha sido arrestado por presuntamente acosar y golpear la puerta de la residencia de su pareja en Soria. Su pareja, además, es oficial de policía en la misma ciudad, según ha informado la SER y el Diario el Mundo de Castilla y León, y recopilado por Europa Press.

Según la Policía Nacional, recibieron una llamada al 091 a las 23:30 del lunes alertando sobre un hombre golpeando y gritando repetidamente en la puerta de una vivienda. Al llegar al lugar, una patrulla de la Policía Nacional identificó al individuo y lo trasladó a la comisaría, aunque se especifica que el detenido requirió atención médica "debido a su estado de agitación". A primera hora de la mañana de este martes, el detenido se encontraba en dependencias policiales para prestar declaración.

Poco después de conocerse los hechos, el PSOE anunciaba que suspende cautelarmente la militancia de Ángel Hernández, secretario general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León. A través de un comunicado, los socialistas admitían haber tomado esta decisión "hasta el esclarecimiento de los hechos", a la vez que pedían "prudencia y respeto".

Ángel Hernández solía utilizar su cuenta de Twitter para denunciar activamente el machismo y la violencia de género, como lo demuestran sus publicaciones a lo largo de los años. En sus mensajes, expresaba su firme postura en su contra, con mensajes como: "YO ME PLANTO contra la Violencia Machista!!!", dejando claro su compromiso en la lucha contra esta problemática. En otro tweet criticaba el uso de la violencia de género como instrumento político, señalando directamente a las Cortes de Castilla y León: "Yo he guardado el minuto de silencio por una nueva víctima de violencia de género, de violencia machista. Por el mero hecho de ser mujer. Me avergüenza este tweet. Me avergüenza el uso de esta institución. Me avergüenzan los grupos políticos que les gusta este mensaje".

En sus publicaciones, Hernández no dudaba en denunciar cualquier tipo de negación o minimización de la violencia machista, como se evidencia en otro de sus tweets: "Negar la existencia de la violencia machista, coaccionar a las mujeres que deciden abortar, promover la xenofobia… ¿Qué va a ser lo siguiente?", preguntaba, para luego dirigirse de nuevo a la oposición y afirmar que "puede parecer que hablamos de la ultraderecha", pero el propio PP tendría el mismo discurso.

Así, el ahora suspendido diputado socialista, expresaba su indignación ante cada nuevo caso de feminicidio. "Otra mujer asesinada por el mero hecho de ser mujer. Es insoportable. ¡Basta ya de terrorismo machista!". En uno de sus mensajes de junio de 2022, Hernández lamentaba la politización de la lucha contra la violencia de género en respuesta a una publicación del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, García-Gallardo, enfatizando la importancia de no dar pasos hacia atrás en este combate: "El día que condenamos un nuevo asesinato y luchamos por erradicar la lacra del terrorismo machista, algunos se dedican hacer política y otros a permitírselo. Es lamentable y vergonzante. No podemos permitir ni un paso atrás".