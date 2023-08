Dos jóvenes desafían los límites con su nueva canción: "Son unas básicas les mola BTS, a mi me gusta que traigan ETS"

En el videoclip, dos jóvenes entonan una canción cargada de frases crudas y desafiantes que pintan un retrato poco convencional del mundo actual. Entre líneas como "el avión del 11S mi primo era el piloto", y "si miro a tu piba, me mira y se empieza a correr", "hasta la polla fuck maderos siempre tratando de llevarme para el agujero" o "me llamo Neruda porque a tu novia yo la he visto desnuda" se teje una narrativa que podría interpretarse como una ventana al oscuro panorama de la música contemporánea y la educación que está recibiendo la juventud de España. En el videoclip, aparecen referencias visuales a personas mayores, sus abuelos con frases de "como decía mi abuelo, ante la duda, la más tetuda". Otras frases destacadas son "Son unas básicas les mola el BTS, a mi me gusta que traigan ETS" o "a tu abuela la tiro de un 5º" Toda esta situación invita a la reflexión y la problemática de los referentes de los jóvenes en el momento actual.

Las letras de este videoclip, así como de muchas otras canciones, parecen reflejar una creciente tendencia hacia la exaltación de comportamientos antisociales y actitudes desafiantes. A menudo, los jóvenes que se encuentran en una fase de identificación y búsqueda de referentes pueden verse influenciados por estas letras explícitas y provocadoras.

El uso del lenguaje en estas canciones también plantea interrogantes importantes. Las rimas que mezclan términos obscenos con descripciones gráficas pueden normalizar un discurso violento y denigrante, lo que a su vez moldea la percepción de las futuras generaciones respecto a la comunicación y la expresión. Estos patrones de lenguaje pueden contribuir a la desensibilización de los oyentes ante la crudeza y el contenido ofensivo, planteando la interrogante sobre el impacto que esto podría tener en la sociedad en general.

Cabe mencionar que la canción de los dos jóvenes no es un caso aislado. Muchas canciones en el panorama actual presentan similitudes en cuanto a contenido y lenguaje. Referentes explícitos a la violencia, la misoginia y la promiscuidad se repiten de manera constante, lo que podría tener un efecto directo en la percepción que las futuras generaciones tienen sobre lo que es aceptable y normal en el ámbito social.



Los usuarios en Twitter han recordado otros momentos en los que se han hecho virales canciones similares como "Llega el Verano y las manos en el Ano ✋ (Vídeo Oficial)"

El debate está en marcha, y es necesario considerar cuidadosamente cómo estas tendencias afectan a la cultura y la mentalidad de las generaciones venideras. ¿Qué valores queremos inculcar a través de los referentes y de la música que consumen?