En este país olvidar el cumpleaños de tu esposa...¡te podría llevar a cinco años de cárcel!

En Samoa, olvidar el cumpleaños de tu esposa no es solo un simple descuido; está respaldada por una ley peculiar que podría enviar al esposo despistado tras las rejas durante hasta cinco años. En virtud de esta legislación singular, la primera vez que se olvida el cumpleaños de la amada, se emite un recordatorio amistoso para instar al marido a cumplir con su compromiso. Sin embargo, si este error se repite, el cónyuge puede enfrentar no solo una multa, sino también la posibilidad real de cumplir pena de cárcel. La pena máxima establecida por este particular "delito" es de cinco años tras las rejas.

A pesar de la aparente extravagancia de esta normativa, en Samoa, se toma en serio, tanto es así que existe un equipo específico encargado de asegurar el cumplimiento de esta ley. En ocasiones, incluso solicitan la asistencia de la policía local para aplicar las consecuencias. Para concienciar a las esposas sobre esta particular regulación, se llevan a cabo campamentos de sensibilización, informando sobre los posibles resultados legales de la olvidada fecha.

La cultura en Samoa se distingue por tres elementos fundamentales: la fe, la familia y la música. Sus alojamientos tradicionales, conocidos como fale, carecen de paredes, permitiendo que hasta 20 personas duerman en el suelo de estos espacios. La vida familiar se organiza en torno al concepto de aiga, donde los miembros de la familia extendida viven y trabajan de manera colaborativa. Los ancianos de la familia son objeto de profundo respeto y ocupan el estatus más elevado, manifestándose especialmente durante las tradicionales comidas dominicales preparadas en el umu, un horno en la tierra. En este contexto, el olvido del cumpleaños se convierte en una cuestión culturalmente significativa con consecuencias legales.