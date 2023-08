"Garaje Lola", la alternativa “gastromusical” de la capital, presenta su nueva temporada

El espacio cultural Garaje Lola presentó el pasado viernes 25 de agosto todo lo que podrá disfrutarse en el marco musical durante los próximos meses: ópera, flamenco, pop y tango con una selección de artistas de alto nivel que convertirán esta temporada en la mejor del consolidado espacio de Tetuán, en Madrid. El nuevo curso, comenzará el 13 de septiembre con una de las grandes apuestas de producción propia, la ópera 'Tosca', dirigida por el propio Emiliano Suárez. Tosca es considerada una de las óperas más representativas del repertorio verista italiano, por su intensidad dramática y por contener algunas de las arias más bellas del repertorio. El argumento combina amor, intriga, violencia, pasión y muerte. Junto a Madame Butterfly y La bohème, integra el trío de óperas más populares de Puccini. Musicalmente, la obra se mantiene fiel al estilo desarrollado por Puccini: continuidad en el discurso musical, roto apenas por una o dos arias. Las escenas más impactantes son el Te Deum del final del primer acto, y las arias Vissi d’arte (para Tosca) y E lucevan le stelle (para Mario). Dramáticamente, el segundo acto es de una intensidad inigualada por otra obra de Puccini. Estamos ante una magistral obra maestra.

El 26 de octubre llega “Tango a Tres”, el proyecto de tres músicos plurales, amantes de la melodía y la poesía en busca de una nueva manera de decir, de una nueva manera de hacer fusión. Una fusión de aporte, desde su esencia, un color musical arraigado en el sonido andaluz, desde tres puntos de expresar diferentes, pero desde una misma manera de sentir. La melodía y la elegancia de la propuesta de tango que nos ofrece Jesús Lavilla, llena de acariciantes sonidos de ultramar. La voz naturalmente lirica de Lucia Millán, entrelazada con la autenticidad y la fuerza del cantautor Jesús Bienvenido, eclosionan en una mistela de sabores que resulta elegantemente dulce. Los tangos de siempre y una vuelta de tuerca.

Marta Sánchez ofrecerá el 15 de noviembre el concierto 'Marta de cerca', un espectáculo en formato acústico en el que la cantante repasará los grandes éxitos de su trayectoria. Llamada por muchos “La Reina del pop español”, Marta Sánchez está a punto de cumplir 37 años de trayectoria profesional en la música, pues fue en otoño de 1985 cuando entró a formar parte de la banda Olé Olé como vocalista. Desde entonces es una de las grandes figuras del pop español, y sus canciones han marcado a varias generaciones. Su 35 Aniversario es el momento perfecto para repasar, año a año, algunos de los logros más destacados de su carrera. En este espectáculo íntima y elegante no faltará su particular homenaje a Rocio Jurado, Frank Sinatra y Cher.

Garaje Lola también ha querido conmemorar los 50 años de la muerte de Pablo Picasso con un espectáculo creado por Enrique Viana. La comedia lirica "Don Pablo... ¿Con brocha?" se podrá ver en el garaje de Tetuán el próximo 14 de diciembre. Eugenio Arias , conocido como "el barbero de Picasso" fue mucho más que eso, fundamentalmente, gran amigo, camarada y confidente del artista en su exilio francés. Arias se instaló en la localidad de Vallauris al término de la guerra civil española donde instaló una peluquería a la que Pablo Picasso acudió fielmente desde 1947 labrándose una profunda amistad entre ellos hasta el fallecimiento del artista en 1973. Una amistad cimentada, sobre todo, en largas conversaciones en las que el tema fundamental y recurrente era España. La añoranza, la nostalgia, el recuerdo perenne, el deseo de que la libertad retornara a su país, pues a ambos "les dolía" profundamente España. Escrita y dirigida por Enrique Viana, evoca esa estrecha amistad entre Eugenio Arias y Pablo Picasso, trasladando en el tiempo el salón de peluquería al Garaje Lola.

Por su parte, el 22 de febrero tendrá lugar “Yo soy el que soy”, un espectáculo musical creado y dirigido por Aaron Lee. La obra narra en primera persona la durísima historia de este violinista español -de raíces surcoreanas- que fue discriminado y maltratado por su propia familia debido a su condición sexual. Gracias a la música, pudo encontrar la salvación. El relato es narrado en primera persona por Verónica Ronda, que está acompañada en el escenario por Gaby Goldman al piano, también autor de la dirección musical, y del propio Aaron Lee, extraordinario al violín.

Y el 16 de marzo llega "Avatar", espectáculo musical lírico entorno al universo gráfico de la identidad virtual y la colonización. En un futuro no muy lejano, las nuevas tecnologías se plantearán el reto de crear la soprano perfecta. La mejor voz de todos los tiempos. “Soprano Sfogato” es un término en desuso que se acuñó durante la época del bel canto en Italia, es decir, en las cuatro primeras décadas del siglo XIX, para designar a un reducido número de cantantes que poseían una inusual amplitud en la extensión de su registro vocal. Maria Callas fue el paradigma de la perfecta Sfogato, su voz alcanzaba tres octavas y pudo abarcar un repertorio impensable. Cuando los ingenieros informáticos comiencen sus investigaciones, no tendrán más remedio que estudiar con detalle el sonido de Callas. Y buscaran lo perfecto, aquello que no tiene errores, defectos o fallos, algo que sea capaz de alcanzar la excelencia, para finalmente haber creado la encarnación terrestre de la soprano ideal. AVATAR es una reflexión de cómo la perfección de lo artificial quiere sustituir las emociones de lo imperfecto. En este viaje por el universo inspiracional del cineasta James Cameron presenta una identidad virtual de la soprano del futuro, en donde las emociones se desbordarán porque afortunadamente seguimos siendo reales.

La cómica Leonor Lavado presentará el 11 de abril "Leonoris Causa". Considerada la mejor imitadora de nuestro país, “la mujer de las mil voces” hará un recorrido por la actualidad con los personajes mas famosos del panorama político, social y artístico.

La temporada 23/24 se despedirá el próximo 10 de mayo con un acontecimiento lirico inigualable con tres grandes en escena en Garaje Lola. "Los tres bajos" es un homenaje al fenómeno social que revoluciono para siempre la lírica: “Los Tres Tenores”, y como manera original y única de reivindicar la tesitura de “bajo”, Garaje Lola ha juntado a tres voces imprescindibles del panorama lirico internacional para dar un concierto nunca visto. Tres bajos en combate interpretando arias de ópera, romanzas de zarzuela y canciones populares como nunca se ha visto.