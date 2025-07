Jared Leto aterriza en tirolina en Marenostrum Fuengirola y desata la euforia con Thirty Seconds to Mars

La noche prometía espectáculo, pero Jared Leto y Thirty Seconds to Mars fueron más allá. El icónico líder de la banda californiana sorprendió a los miles de asistentes al Marenostrum Fuengirola descendiendo en tirolina desde el Castillo Sohail hasta el escenario principal, protagonizando una de las entradas más impactantes que se recuerdan en el recinto.

Con el público enloquecido desde el primer segundo, el grupo ofreció un directo demoledor, cargado de energía, emoción y conexión. No faltaron himnos como Kings and Queens, This Is War o The Kill, que resonaron con fuerza en la costa malagueña bajo un espectáculo audiovisual de alto nivel.

Leto, siempre cercano a sus fans, no solo “voló” sobre ellos, sino que también se acercó varias veces al foso para cantar junto al público, creando momentos memorables en un entorno único, con el mar Mediterráneo y las murallas del castillo como telón de fondo.

“¡Hola Fuengirola!”, exclamó el cantante justo antes de lanzarse por la tirolina. “Gracias, gracias y gracias. ¿Estáis preparados? ¡Vamos a darlo todo!”, dijo emocionado tras la segunda canción, dando inicio a una noche inolvidable.

Entre luces, humo y una puesta en escena que mezcló la fuerza del directo con el encanto del entorno, Thirty Seconds to Mars conquistó el Marenostrum con una vibra inigualable.

El ciclo musical de Marenostrum Fuengirola continúa este mes con más propuestas de primer nivel, fusionando cultura, música y experiencias únicas en un enclave inmejorable.