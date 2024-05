Un joven de 18 años asiste a su graduación tras enterrar a su padre, quien falleció de cáncer un día antes

Durante la celebración de una ceremonia de graduación en Farmers Branch, Texas, Alem Hadzic, un joven de 18 años, se presentó ante su clase para dar un discurso que no solo destacó su logro académico, sino que también resonó profundamente con todos los presentes debido a las circunstancias personales que lo rodeaban. Hadzic, quien se graduó con el mejor promedio de su clase, pronunció su discurso el mismo día en que había enterrado a su padre, quien falleció de cáncer de páncreas un día antes de la ceremonia.

"Estaba temblando antes de mi discurso porque sabía lo que iba a decir. No sabía cómo iba a decirlo. Y realmente fue un día muy, muy duro", expresó Hadzic en una entrevista para el programa "Good Morning America", reflejando la enorme carga emocional que llevaba en ese momento. A pesar de la tristeza y la tensión, decidió asistir a la graduación y cumplir con su deber de hablar ante sus compañeros.

La atmósfera en la ceremonia era palpable. "Creo que la gente podía notar que algo andaba mal porque estaba muy callado. La gente intentaba hablar conmigo y yo simplemente los ignoraba", recordó Hadzic. Sin embargo, cuando subió al escenario y comenzó a hablar, su discurso dejó de ser una formalidad y se convirtió en un mensaje sincero y conmovedor.

"Cuando me salí del guion, estaba hablando desde el corazón. Mi cerebro estaba apagado. Estaba muy cerca de derrumbarme, pero cuando miré al público y... vi a personas conmovidas por lo que estaba diciendo, vi a personas que sentían lo mismo que yo y de repente, no me sentí tan solo en ese momento. Ahí fue cuando supe que podía superarlo", compartió Hadzic. Sus palabras, llenas de autenticidad y dolor, encontraron eco en los corazones de quienes lo escuchaban.

A pesar del dolor reciente, Hadzic expresó un profundo sentido del deber y compromiso hacia su padre. "Dije que no quería estar allí, pero no podía desechar algo por lo que él había trabajado tan duro para que yo lograra. Y por eso voy a ir a la universidad, y voy a trabajar cada hora de cada día, y lo voy a hacer por él", afirmó, mostrando una determinación y resiliencia impresionantes para alguien tan joven.

Además de su mensaje personal, Hadzic quiso inspirar a sus compañeros a perseguir el éxito en honor a sus seres queridos. "Quería animar a todos a hacer lo que yo estaba haciendo, incluso si no habían perdido a nadie. Simplemente háganlo, como tener éxito por sus seres queridos. Ellos son las personas que más quieren que tengas éxito", dijo, extendiendo su experiencia personal como un ejemplo a seguir.

Refiriéndose a los momentos compartidos con su padre, Hadzic recordó: "Él y yo siempre solíamos ver baloncesto juntos cuando era niño. Es una de mis cosas favoritas para hacer con él. Y es una de las últimas cosas que hice con él, de hecho, antes de que muriera".

Finalmente, Hadzic expresó un sentido de propósito y gratitud por poder honrar la memoria de su padre. "Estoy muy contento de poder difundir su legado. Él habría estado tan orgulloso de mí. Ya lo sé. Eso es lo que la gente me está diciendo. Se siente bien hacer lo que sé que él hubiera querido que hiciera".