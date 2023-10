Julio Rodríguez, ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa pillado en una manifestación contra Israel

Julio Rodríguez, ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y ex general del ejército acudió ayer en la manifestación en defensa de Hamas en Madrid. Desde la oposición no entienden que no solo se defienda, si no que no se estén condenando los ataques de Hamás contra el pueblo israelí. Por lo tanto, es cuanto menos llamativo que una persona que hay ostentado un cargo tan importante dentro del ejército español se vea involucrado y sea participe en este tipo de protestas.

En un momento concreto de la manifestación, Rodríguez fue un identificado por un periodista, quien el preguntó por qué se encontraba allí y qué le había llevado a participar en una manifestación pro Hamás. A lo que Julio Rodríguez no responder, ni hacer ningún tipo de declaraciones. Se mantuvo callado y sin querer prestar atención a la pregunta del periodista.

Julio Rodríguez fue JEMAD durante tres años (2008-2011), elegido por la que fuera ministra de Defensa socialista Carme Chacón. Tras jubilarse como militar, decidió dedicarse a la política y pasó a las filas de Podemos llegando a ocupar el cargo de Director del Gabinete de la Vicepresidencia segunda del Gobierno de España de Pablo Iglesias hasta 2021. Actualmente forma parte del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.