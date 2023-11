La Luna del Castor: cuál es origen se su nombre y cuándo podemos verla

Estas noches están iluminadas de manera excepcional gracias a la penúltima luna llena de 2023, que no es una luna común, sino que lleva consigo un nombre distintivo: Luna de Castor.

¿Por qué se le atribuye el nombre Luna de Castor? Este nombre fue adoptado a partir de un antiguo almanaque estadounidense descubierto en 1930, que detallaba los nombres que las comunidades nativas otorgaban a las lunas llenas. Se cree que este título proviene del hecho de que, durante noviembre, se solían colocar trampas para capturar castores antes de que los pantanos se congelaran, asegurando así el suministro de pieles. En este mes, estos animales completan sus almacenes y cambian su pelaje para sobrevivir al invierno. El comercio de pieles de castor en América del Norte experimentó un auge entre los años 1500 y 1800.

El plenilunio de esta luna llena se produjo exactamente a las 10:15 a.m. de este lunes 27 de noviembre. En ese momento específico, alcanzó su punto más brillante y entró en la fase plena en Géminis. Debido a que coincide con el pleno día, el Sol impide que veamos el satélite lunar, por lo que debemos esperar a que anochezca para disfrutar de este espectáculo si no lo hicimos durante la noche del domingo al lunes. A partir de este momento, la Luna sigue su ciclo hacia la fase menguante.

La Luna de Castor será visible durante las próximas dos noches, pero es crucial seleccionar un lugar con poca contaminación lumínica para apreciarla mejor. En lugares afortunados, además de la luna llena, se podrán observar las estrellas más cercanas, aunque para ello se necesitará un telescopio o unos binoculares. Por supuesto, también es importante que el entorno esté libre de edificaciones, por lo que alejarse de las ciudades es una opción favorable.

Para aquellos que no puedan disfrutar de este fenómeno, no hay que preocuparse, ya que hay una nueva oportunidad en diciembre. Específicamente, el 27 de diciembre, la luna llena volverá a desplegar su magia desde el cielo. Este dato cobra especial relevancia considerando que en 2023 hemos experimentado no solo 12 lunas llenas, sino 13 debido a las dos que coincidieron en agosto.