Luna del Esturión: cómo afecta la luna llena a nuestro cuerpo

La creencia de que la luna influye en el ser humano, hasta el punto de provocar comportamientos extraños e incluso causar enfermedades físicas, es una idea arraigada desde tiempos inmemoriales y que podría tener más sentido del que muchas personas le conceden. Lejos de ser pura superchería, se ha comprobado en diversos estudios que -efectivamente- la fase en la que se encuentra la luna en un momento u otro, tiene un impacto importante en algunos elementos del cuerpo y el comportamiento humanos. Al fin y al cabo, si los ciclos lunares afectan a las mareas, a los ciclos reproductivos de muchas especies o a los ciclos vitales de las plantas... entonces, ¿por qué no podrían afectar también al organismo de los seres humanos?

1. Alteración del sueño

Un grupo de científicos de la Universidad de Basilea en Suiza publicaron los resultados de un estudio que realizaron en 2018 en la revista "Current Biology". En el artículo, los investigadores explican cómo los biorritmos humanos se adaptan a los ritmos lunares. Los datos demostraron que la actividad cerebral de las áreas relacionadas con el sueño profundo (REM) disminuyó en los últimos días de cada ciclo lunar, coincidiendo con la cuarta fase visible de la luna, es decir, la luna llena.

Esto significa que los sujetos del estudio tardaron más en conciliar el sueño y que además durmieron de manera más ligera durante toda la noche. Concretamente, la actividad encefalografica disminuyó en un 30%, el tiempo para conciliar el sueño se incrementó en cinco minutos y la duración total del sueño se redujo en 20 minutos. También llamó la atención de los científicos la notable disminución de los niveles de melatonina en el organismo, la hormona encargada de regular los ciclos del sueño.

Es importante mencionar que durante el experimento los investigadores trataron de eliminar otros elementos que podrían enturbiar los resultados, como la luz de las pantallas, que aumenta la estimulación cognitiva del cerebro y altera artificialmente el sueño, haciendo que sea más difícil de conciliar.

2. Aumenta la presión arterial

En un estudio realizado en el año 2013 en varios estudiantes universitarios se comprobó que la presión arterial se veía levemente afectada por los ciclos lunares. Los investigadores midieron los efectos de cambiar los ciclos lunares en los sistemas cardiovasculares de los participantes, todos ellos varones. Entre los resultados de la investigación, se encontró que la presión arterial de los voluntarios cayó unos 5 mmHg durante la luna nueva y la luna llena.

Sin embargo, este hallazgo contradice de alguna manera otro estudio en personas con diabetes tipo 2, que concluyó que los ciclos lunares no influían en la presión arterial, aunque sí que podían afectar a funciones relacionadas, como los niveles de azúcar en sangre o la frecuencia cardíaca.

3. Dolor en los riñones

Un estudio de 2011 publicado en el Journal of Urology encontró que el dolor de cálculos renales aumentó significativamente durante una luna llena. En otro estudio realizado por investigadores ingleses se encontró que, en general, había más pacientes admitidos en hospitales con emergencias urológicas durante esta fase, mientras que durante la luna nueva se sugirió la existencia de un "efecto calmante" en las personas afectadas por estas dolencias.

4. Estado mental

Los médicos han hablado durante siglos de una relación entre los ciclos lunares con el estado mental de sus pacientes. De hecho, esta es la razón del origen de la palabra "lunático". Para muchos, esta teoría sigue siendo válida hoy en día. Es más, un estudio reciente indica que hasta el 81% de los profesionales de la salud mental creen que la luna llena puede tener un efecto en la salud de las personas.

Lo cierto es que la investigación clínica todavía no ha arrojado resultados concluyentes. Por ejemplo, una revisión de las historias clínicas y las llamadas a emergencias en la ciudad de Goa (India) reportó un número significativamente mayor en la hospitalización de pacientes con psicosis no afectivas durante los días de luna llena. Algo que no sucedió, por ejemplo, con la depresión y con otras afecciones mentales.

Sin embargo, en el año 2019 se realizó otra revisión de los informes de 18.000 admisiones y altas en instalaciones psiquiátricas de Suiza y no se encontró ninguna conexión entre las entradas y salidas hospitalarias y los ciclos lunares, ni hubo una relación con la duración de la estancia en los centros psiquiátricos.

En cambio, otro estudio realizado en 17 pacientes con trastorno bipolar sí que encontró coincidencias que parecían apuntar a que los cambios en los patrones lunares, al provocar alteraciones de sueño, desencadenaban a su vez otro tipo de afectaciones en sus síntomas, pasando de la fase depresiva a la fase maniaca. Aunque en este caso en particular, la salud mental de los pacientes estaba más afectada por la alteración en los patrones de sueño causada por los ciclos lunares… que por los ciclos lunares per sé.