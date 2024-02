María Hervás advierte sobre la censura y la corrección política en la actualidad: “Ahora vives con tensión porque no se confunda nada”

Durante una entrevista en "El cine en la Ser", la reconocida actriz María Hervás compartió sus reflexiones sobre la censura y la corrección política en la sociedad contemporánea, comparándola con la época de los años 80. Hervás, quien recientemente participó en la película "Políticamente incorrecto" de Arantxa Echevarría junto a destacadas colegas como Adriana Torrebejano, Pepa Aniorte, Elena Irureta y Raúl Cimas, expresó su preocupación por la creciente tendencia a medir y censurar las expresiones y opiniones.

La elección del título de la película, según Hervás, refleja acertadamente la situación actual donde la corrección política está en su punto más álgido. "Estamos midiendo todo tanto que nos creemos que estamos en el momento más libre de la historia y en absoluto", explicaba la actriz, para posteriormente pasar a elogiar la década de los 80: "Benditos 80. Ahí sí que había una libertad real en la que cada uno pensaba una cosa y en la que se podía debatir en las calles. Ahora vives con tensión porque no se confunda nada", explicaba.

Además, las opiniones de María Hervás sobre el feminismo actual generaron controversia en las redes sociales tras una entrevista previa en Europa Press. En dicha ocasión, la actriz criticó la polarización y crispación en torno al movimiento feminista, instando a buscar la unidad y evitar generalizaciones que puedan llevar a la confrontación entre géneros:"Eso que se dice de 'es que nos matan', que es ahora lo más feminista... Yo soy mujer y cuando lo escucho me siento agredida porque pienso en mi padre, que no ha matado un mosquito en su vida. ¿Quién nos mata? Porque a mí no me está matando nadie. O eso de 'Es que los hombres...' ¿Qué hombres? Algunos. Creo que hay que medir las palabras, las acciones, los comentarios para que la cosa no se crispe, sino unirnos todos más".