Muere un «streamer» en China tras realizar cinco directos nocturnos seguidos

Un estudiante universitario llamado Li perdió la vida después de realizar cinco transmisiones en vivo consecutivas como streamer para la empresa china Henan Qinyi Culture and Media Co. La noticia ha puesto de manifiesto las condiciones laborales en las que operan muchos jóvenes que buscan ganarse la vida a través de las plataformas de streaming.

Li, quien también estaba cumpliendo sus prácticas curriculares con la empresa, fue encontrado sin vida por sus compañeros de piso después de un agotador período de cinco días de transmisiones ininterrumpidas, durante los cuales trabajó desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Se sugiere que la causa de su muerte podría estar relacionada con el agotamiento derivado del intenso horario laboral al que estaba sometido.

El padre de Li ha denunciado públicamente las condiciones de trabajo de su hijo, afirmando que la empresa lo obligó a cambiar a un horario nocturno para obtener mayores ganancias y propinas. Según el progenitor, Li estaba sujeto a un contrato que le exigía realizar 240 horas de transmisiones en vivo en 26 días, además de publicar 15 videos cortos, a cambio de un salario de 3.000 yuanes (380 euros).

En respuesta a las acusaciones, la empresa Henan Qinyi Culture and Media Co., a través de su abogado, ha emitido un comunicado desvinculándose por completo de la muerte de Li. Niegan que Li fuera un becario y sostienen que tenía total libertad para elegir sus horarios de transmisión en vivo. Zhang admitió que muchos de los streamers enfrentan dificultades para equilibrar su trabajo, pero argumentó que esto no convierte a la empresa en responsable de la tragedia.

Como gesto "humanitario", la empresa ofreció a la familia de Li una compensación de 5.000 yuanes (700 euros). No obstante, dejaron claro que cualquier solicitud adicional debería seguir los canales legales establecidos. La controversia en torno a las condiciones de trabajo en la industria de los streamers en China ha llevado a un renovado escrutinio sobre las prácticas laborales en este sector emergente.