Un argelino okupa una plaza de garaje e instala una cama y un frigorífico: “Lo tenemos que pagar los vecinos”

El fenómeno okupa está en auge en España. La falta de una legislación para actuar de manera inmediata provoca que los casos en las viviendas se multipliquen diariamente. Ya sea por un allanamiento al uso o por quedarse sin permiso tras la finalización de un contrato de alquiler, forma de actuar conocida como inquiokupación, los propietarios sufren para poder recuperar lo que es suyo durante meses e incluso años.

Los okupas conocen la ley al milímetro y se aprovechan de ellos. Además, no solo se quedan en el asalto a las viviendas, también tienen otros objetivos. Uno muy recurrente en los últimos meses es la okupación de las plazas de garaje. El programa 'Y Ahora Sonsoles' ha desvelado una okupación en una plaza, que ahora parece una casa, y ha hablado con los implicados, tanto el okupa como los vecinos, que chocan en sus versiones.

Una plaza de garaje como vivienda

El okupa, de origen argelino, se ha instalado en la plaza de garaje y la ha convertido en su propia casa. Como muestran las imágenes del programa, tiene todo tipo de cosas, incluido un colchón para dormir y hasta un frigorífico. "Todos hemos pasado por situaciones malas, pero no nos hemos ido a vivir a un garaje", denuncia una vecina. Los afectados explican que llevan cuatro meses sin bajar al parking porque las condiciones de higiene no cumplen ni siquiera los mínimos.

Denuncian que hace sus necesidades en el propio colchón y el comportamiento desafiante del okupa: "Se dirige a los vecinos de manera desafiante". El okupa lo desmiente: "Es mentira, yo siempre limpio aquí", afirma mientras muestra una garrafa de agua. Explica el motivo de su asentamiento en el garaje: "Yo vine aquí para dormir". También niega actividades delictivas: "Yo no robo ni tomo alcohol ni hago nada".

Tensión entre el okupa y los vecinos

El programa de Antena 3 colocó a ambos frente a frente y la tensión era palpable, con recriminaciones mutuas: "Me dicen los vecinos que cada vez huele más a meado y que este señor entra y sale". Denuncia en su cara el gasto de electricidad: "Tiene 10 o 12 enchufes de luces encendidas que pagamos los vecinos". Señala que no tienen gran capacidad los dueños e inquilinos de ese bloque: "Somos gente de viviendas sociales, a mí me cuesta mucho pagar el alquiler".

"No tendrá para vivir en una casa, pero tiene un móvil de alta generación y un altavoz", añade. "Lo enchufo 20 minutos para cargar el móvil", afirma. Algo que desmiente la vecina: "24 horas las luces encendidas". También hay imágenes de un frigorífico de dos metros en la plaza de garaje, pero el okupa se hace el loco: "Esa nevera no es mía". El argelino explica que tiene un paisano cerca y que en su casa realiza sus necesidades.

Una bicicleta muy "chula"

El reportaje finaliza con el reportero enseñando una bicicleta que denomina como "muy chula". Le pregunta sobre el uso de este vehículo y el okupa no duda: "La utilizo para buscarme la vida". "La he comprado por 10 euros", afirma ante la sorpresa del plató. Una tertuliana cierra con una pregunta clara y contundente: "¿Dónde están las autoridades públicas?".