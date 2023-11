Nano Jr comparte su experiencia tras dar su primera charla en un instituto

Nano Jr, el influyente creador de contenido en redes sociales, conocido por su enfoque en llegar a una audiencia más joven y por compartir cómo se esfuerza por mantener a su familia, ha generado una gran conmoción en internet tras compartir su experiencia tras dar su primera charla en una escuela secundaria.

En un vídeo recientemente publicado, Nano Jr compartió su emocionante vivencia al dar su primera charla en un instituto: "El profesor es cliente habitual en el Vips, lo conozco desde hace un tiempo y ya sabía que era profesor. Vino el otro día y me dijo que en sus clases sacaban mis temas y me dijo: 'A ver si te vienes un día?'. Al final hemos cuadrado y he venido hoy a dar una charla".

La charla se llevó a cabo en tres clases diferentes, y Nano Jr quedó impresionado por la respuesta de los estudiantes: "Los jóvenes estuvieron callados, haciéndome preguntas y mostrando un gran interés en el tema. Tuvimos muchas reflexiones y debates. Ha sido un sueño".

A pesar de las críticas que recibe a diario en las redes sociales, Nano Jr ha decidido mantener su compromiso de conectar con los jóvenes y seguir trabajando en su desarrollo personal.