Nano Jr desvela el dinero exacto que gana con sus dos trabajos

Después de haber participado en programas como TardeAR, Cuatro al día y Hoy en Día, Nano Jr, el joven que se ha hecho viral por dar una lección de esfuerzo entre la juventud, ha concedido una entrevista un canal de Twitch, en la que ha compartido más detalles sobre su vida.

Sus últimas apariciones las había hecho en su propio perfil de TikTok, respondiendo a las críticas de usuarios que opinaban negativamente sobre sus dos trabajos e incluso sobre su familia.

Esta vez acudía al canal de Twitch Awesom TV, donde los entrevistadores le han presentado diciendo "este chaval es un ejemplo de superación" y han admitido sentirse identificados con él por llevar también tatuajes, algo que les ha traído "muchos prejuicios" .

Entre las preguntas que los espectadores iban poniendo en directo en el chat, destacó una sobre su salario: "¿Cuánto ganas al mes?". A lo que Nano que ha respondido sin dudar: "Gano 1800 euros entre los dos trabajos".

Ante la respuesta, los entrevistadores le preguntan si ahora con las redes sociales y el boom mediático eso ha cambiado. "Ahora con las redes sociales parece que me va a cambiar la vida o que puedo sacar algo de beneficio", responde él.

Durante la conversación, también explicó cómo ha repercutido la viralidad de su vídeo en su día a día. Después de que una empresa le regalase un coche, ahora otra se ha ofrecido para solucionar un problema dental que le ha afectado durante mucho tiempo y le ha causado inseguridad.

Sin embargo, no todo ha sido positivo en la entrevista, ya que Nano Jr., como se le conoce en las redes, también ha comentado cómo ha enfrentado críticas por sacar partido de su situación. Como cuenta, le preocupa que lo acusen de buscar beneficio personal.

El joven enfatiza que nunca ha solicitado nada a nadie, simplemente compartió un mensaje sincero desde el corazón. Se cuestiona por qué la gente no puede alegrarse por su éxito y por el hecho de que su mensaje haya llegado a tantos jóvenes: "No he pedido nada a nadie, solo lancé un mensaje desde el corazón. ¿Por qué no os alegráis por mí, por lo que me está pasando y porque un mensaje así haya llegado a tanta juventud?", concluye.