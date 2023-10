Nano Jr responde a los comentarios negativos que ha recibido sobre su vida y su familia

Nano Jr, el joven que proviene de una familia humilde y ha estado trabajando desde los 16 años para ayudar a mantener a su madre y hermanos, ha lanzado un nuevo video en el que responde a ciertos comentarios negativos que ha estado recibiendo desde que su mensaje se hiciese viral en toda España.

Después de generar una ola de solidaridad y apoyo, recibió incluso un automóvil como regalo de un empresario. Tras esto, las críticas han inundado sus publicaciones y ahora ha decidido abordar a aquellos que, según él, le escriben con comentarios como: "Yo estoy en la misma situación, trabajo igual o incluso más duro, y nadie me regala nada, yo atravieso las mismas dificultades o incluso peores".

En su vídeo comienza diciendo: "Vamos a ver, ¿yo he pedido algo? Yo solo lancé un mensaje en el que opinaba desde el corazón andando hacia el trabajo. Yo no me quejé de nada. Es más, lo digo en el vídeo: yo estoy sin coche porque estoy yendo al trabajo. No es una excusa. Yo estaba contando mi experiencia normal, no sabía que iba a pegar este boom e iba a pasar todo esto", enfatiza.

Luego, plantea una pregunta importante a aquellos que hacen estos comentarios negativos: "¿Por qué no os alegráis de que una persona haya hecho llegar a tantas cabezas, haya podido hacer pensar a tanta juventud, que sus padres envíen el vídeo a sus hijos, no os parece bonito eso? ¿No os parece que una persona se merezca lo que me está pasando?".

Nano deja claro que no está en contra de nadie, pero señala que hay personas que se hacen famosas implemente por jugar al FIFA para recordar: "Yo no estoy en contra, pero ¿por qué no os alegráis de que una persona así también pueda dar visibilidad a los jóvenes?".

Además, Nano enfatiza que este mensaje no es exclusivamente suyo y que podría haber sido compartido por otro joven con pensamientos similares y asegura, que él lo habría apoyado: "Le hubiese dicho: ole tus huevos, tío", asegura antes de añadir: "Pero bueno seguid opinando lo que queráis. Yo voy a seguir con lo mío, cuidando a mi familia y ya está, no puedo decir más, no sé cómo puedo hacer que os entre ya en la cabeza, que esto es algo bueno, que no es nada malo, que no me he metido con nadie en el vídeo y que no he hecho nada malo."

El joven concluye asegurando que no merece muchos de los comentarios negativos, especialmente aquellos dirigidos hacia su madre.