Las redes enloquecen con la forma de enseñar los verbos en inglés de un profesor

El carismático profesor e influencer Álvaro Patón, conocido por compartir su pasión por la enseñanza en las redes sociales, ha vuelto a cautivar a su audiencia con un innovador método para enseñar verbos en inglés. El vídeo se ha convertido en un fenómeno viral con más de 35.000 'me gusta' en cuestión de horas.

Álvaro Patón, un docente andaluz actualmente impartiendo clases a alumnos de primaria en Canarias, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al combinar la música y la educación de una manera única. Bajo el nombre "This is de rap of 5C", los estudiantes de 5C participan activamente en un rap donde cantan con ritmo los infinitivos, pasados simples y participios pasados de diversos verbos, como "Be, was, been...".

Los comentarios en el vídeo no se han hecho esperar, destacando la creatividad y dinamismo del profesor: "Ojalá tuviera un profesor así", expresó un usuario. Otro comentó, "Dinámica perfecta", mientras que muchos recordaron sus propias experiencias educativas con nostalgia, comentando, "Ojalá me los hubieran enseñado así, seguro que todavía me acordaría".