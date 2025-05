Tres pasos para sanar tu relación con el dinero, según Mel Robbins y Lewis Howes

Sentirse perdido con el dinero es más común de lo que parece. En un mundo donde comprar una casa parece un lujo inalcanzable y la estabilidad financiera cada vez más esquiva, hablar de dinero se ha vuelto urgente, incómodo y, al mismo tiempo, liberador.

La conversación entre la reconocida autora y oradora Mel Robbins y el empresario y presentador del podcast The School of Greatness, Lewis Howes, se vuelve especialmente relevante en este contexto. Ambos comparten experiencias personales, tropiezos económicos y los aprendizajes que les permitieron transformar su relación con el dinero. Y aunque no prometen fórmulas mágicas, sí entregan una hoja de ruta poderosa para quienes se sienten bloqueados, perdidos o angustiados por sus finanzas.

De la vergüenza financiera al cambio real

Lewis cuenta cómo, tras fracasar en su sueño de llegar a la NFL, terminó viviendo en el sofá de su hermana, sin título universitario, sin ahorros y con deudas. Dormía con dolor físico tras una cirugía, comía gracias a cupones y se sentía incapaz de generar valor. Esa etapa, aunque difícil, fue el comienzo de una transformación que años después lo llevaría a convertirse en empresario exitoso, autor bestseller y referente del desarrollo personal.

Mel, por su parte, recuerda cuando su familia hipotecó su casa para abrir un restaurante justo antes de la crisis de 2008. Perdieron todo. Pero también aprendieron que la vergüenza financiera solo se disuelve cuando se empieza a hablar de ella.

Paso 1: identifica tus "heridas financieras"

Las creencias limitantes sobre el dinero suelen tener raíces emocionales profundas: frases escuchadas en la infancia, peleas familiares, mudanzas forzadas, carencias, o silencios incómodos en casa sobre "cómo llegar a fin de mes". Robbins sugiere escribir una lista con tus recuerdos más marcados sobre el dinero. Entender tu narrativa personal te permite dejar de repetir patrones que ya no sirven.

Paso 2: reprograma tu mentalidad económica

"Muchos sienten que el dinero es complicado o que no está hecho para ellos", señala Lewis y luego insiste en que es posible desarrollar una mentalidad de abundancia, incluso en medio de la escasez. "Empieza mirando tus cuentas, cancelando suscripciones innecesarias, aprendiendo a decir que no a trabajos que no se alinean con tu misión, y agradeciendo por cada gasto que te conecta con lo que valoras (como una videollamada con tu madre o la cuota del alquiler que te da un hogar)", agrega.

H2: Paso 3: define tu misión económica

No se trata solo de pagar deudas o llegar a fin de mes. Lewis propone establecer una "misión significativa" con tu dinero. Puede ser temporal (como salir de números rojos en tres meses) o más trascendente (como ayudar a otros o construir una vida alineada con tus valores). "Ese propósito te ayudará a priorizar, tomar decisiones más conscientes y rechazar ofertas que, aunque lucrativas, no resuenan contigo", asegura.

Por qué deberías empezar a hablar más de dinero

Uno de los momentos más potentes de la charla llega cuando proponen iniciar conversaciones sinceras sobre dinero con las personas más cercanas: tu pareja, tus padres, tu mejor amigo. No para pedir ayuda, sino para crear un espacio de confianza y aprendizaje conjunto. Según Robbins, la seguridad financiera empieza cuando puedes hablar de dinero sin sentir vergüenza.

Para cerrar, Lewis recuerda que su camino tomó casi una década. "Hubo sacrificios, trabajos mal pagados, días sin comer bien. Pero también hubo voluntad, pequeños pasos diarios y una práctica constante de gratitud", concluye. Hoy afirma que el dinero llega con más facilidad porque ya no lo rechaza ni lo teme: lo comprende.