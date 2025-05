Necesito dinero urgente: las mejores soluciones rápidas para conseguirlo hoy mismo

Si estás pasando por una situación financiera compleja y necesitas dinero urgente, debes saber que hay formas de obtenerlo online. Con algunas estrategias podrás sentirte acompañado y guiado en el proceso para saldar deudas o comprar algún bien. Las estrategias para conseguir dinero urgente son realmente sencillas y van desde préstamos financieros hasta venta de artículos. Te presentamos 5 estrategias que serán de utilidad cuando necesites dinero urgente, evitando el estrés y la desesperación. Te invitamos a leer el siguiente artículo para conocerlas.

Tabla de Entidades Financieras

Entidad Tipo de préstamo Más info 🥇 Ibancar Préstamo con aval (vehículo) Ver oferta 🥈 Crezu Préstamo sin nómina Ver oferta 🥉 Vivus.es Microcrédito rápido Ver oferta

¿Es posible conseguir dinero urgente? ¿En qué plazo?

Ante urgencias financieras el tiempo se vuelve una limitante y sabemos que quieres alternativas que no requieran de procedimientos extensos o papeleos. En este sentido, los préstamos online o microcréditos se presentan como la mejor opción para solucionar los problemas financieros.

Con un préstamo online podrás tener dinero en un plazo menor de 48 horas, asimismo, hay otras opciones financieras donde con pocos requisitos consigues dinero rápido y seguro en cuestión de horas. Claro, es importante rellenar solicitudes y contratos para la aprobación.

Métodos para conseguir dinero urgente

Ahora bien, te presentamos las siguientes estrategias para conseguir dinero urgente, es importante aclarar que el tiempo de espera para la aprobación o tener el dinero varía. Pero no supera las 48 horas; lee cada una para elegir la que se adapte a tus necesidades.

Préstamos online

Como se mencionó, el método por excelencia para conseguir dinero urgente son los préstamos online. Esto debido a que en menos de 24 horas puedes tener el dinero en tu cuenta bancaria. Incluso hay prestamistas que tiene un tiempo de aprobación en 15 minutos.

Para acceder solo debes ingresar en la plataforma digital del prestamista, leer los términos, establecer el monto y registrar tus datos en un formulario. Luego se procede a la aprobación y entrega del dinero.

Dispones del dinero al instante para saldar las emergencias, un beneficio es que no requiere de papeleos, y puedes tener plazo de devoluciones entre 7 días hasta 1 año según sea el monto. Algunos tipos de préstamos que puedes seleccionar son:

Préstamos con aval

Este tipo de productos financieros requiere de una garantía “aval” que puede ser un bien material o inmueble que esté registrado a nombre del solicitante. Incluso puedes colocar un representante en caso de faltar a las responsabilidades de pago, de esta manera la entidad financiera tendrá plena confianza y será flexible en el préstamo.

Ibancar Ibancar Ibancar

Ibancar es una de las entidades más conocidas en España para conseguir dinero urgente usando tu coche como aval. No es necesario entregar el vehículo ni dejar de usarlo: sigues conduciendo mientras accedes a un préstamo de hasta 6000 €, dependiendo del valor del coche. Es una opción muy útil si necesitas una cantidad considerable y tienes un vehículo a tu nombre. El proceso es rápido y transparente, y aceptan a clientes con ASNEF.

Préstamos sin nómina

En caso de no tener un salario mensual o no dispongas de nómina por ser trabajador autónomo, puedes conseguir un producto financiero que obvia este requisito. Se caracterizan por ser servicios flexibles donde obtienes un préstamo en cuestión de horas directamente en la cuenta bancaria.

Crezu Crezu Crezu

Crezu es una plataforma ideal para quienes no tienen nómina fija, como autónomos, estudiantes o personas sin empleo estable. Te permite conseguir préstamos personalizados sin exigir justificante de ingresos ni aval. Solo tienes que rellenar un breve formulario y en pocos minutos accedes a ofertas desde 100€ hasta 10.000€, muchas veces con respuesta inmediata y dinero en cuenta el mismo día.

Microcréditos

Los microcréditos son productos financieros o préstamos pequeños que no requieren de documentos extensos. Si necesitas dinero rápido estas es la opción indicada debido a que tiene un índice de aprobación casi inmediato, además laboran los 365 días.

Vivus.es Vivus.es Vivus.es

Vivus es perfecto si necesitas una pequeña cantidad de dinero urgente y sin papeleo. Puedes solicitar desde 50 € hasta 300 € en tu primer préstamo, sin necesidad de nómina ni aval. El proceso es 100 % online y, si te aprueban la solicitud, el dinero llega en menos de 15 minutos. Es una opción muy útil para imprevistos del día a día que requieren una solución inmediata.

Te recomendamos los préstamos como la opción más viable para obtener dinero sin rápido, por ello queremos dejarte estos beneficios para un mejor panorama:

Tasas de interés bajas

Flexibilidad para la devolución del dinero

Dinero en tu cuenta en menos de 24 horas

Solicitud y procedimiento de fácil acceso

Se ajustan a las necesidades del solicitante, aportando la cantidad exacta de dinero

Solo se requiere ser mayor de edad y cuentas bancarias a nombre del solicitante

Puedes obtener desde 300 € hasta 1000 €

Empeñar un objeto de valor

Empeñar un objeto de valor ha sido una de las estrategias más implementadas para conseguir dinero rápido. Pero si no sabes cómo funciona este método te explicamos: Selecciona un artículo de valor como relojes, anillos o collares que puedas poner en venta o empeñar en lugares certificados para obtener dinero urgente.

Asimismo, puedes vender el objeto de valor a conocidos o amigos, pero en este caso es preciso que puntualices un monto para evitar sabotajes. En el caso contrario que decidas empeñar, la agencia le asignará un precio según las reglas que rijan su negocio.

Al empañar tendrás la opción de recuperar el objeto pagando exactamente el dinero obtenido, en ocasiones se le suma algún interés. Si no devuelves el monto el objeto de valor se lo quedará la casa de empeño.

Adelanto de sueldo en nómina

Una estrategia para conseguir dinero urgente que va dirigida a personas que trabajan y están dentro de una nómina. Todo trabajador tiene derecho a un adelanto del sueldo, de esta manera podrás hacer frente a las necesidades financieras del momento.

Pero, ¿en qué consiste? Bien, podrás acceder a un porcentaje del sueldo y al finalizar el mes o la quincena se le restará el adelanto que has pedido.

Rentar habitaciones o lugares disponibles

Otra estrategia para obtener dinero urgente es rentar un espacio que tengas desocupado, puede ser una habitación, terraza, almacén, un inmueble disponible. ¡Importante! Esta estrategia puede que sea tardía a diferencia de las anteriores, pero puedes obtener beneficios a futuros mientras el inquilino siga pagando una mensualidad.

¿Cómo lograrlo? Aplicaciones como Airbnb son útiles para promocionar el sitio que deseas alquilar, esas plataformas web atraen a miles de personas. Solo debes generar una propuesta atractiva y acordar con el mejor postor.

Utiliza tus habilidades y talentos

Una última estrategia para poder obtener dinero urgente es sacarles provecho a tus habilidades, si eres bueno en la fotografía es posible encontrar plataformas como banco de imágenes y vender tus imágenes en diferentes categorías, o concretar alianzas con agencias publicitarias o diseñadores gráficos para vender tus servicios fotográficos.

Si eres diseñador gráfico o te apasiona la creación de imágenes para redes sociales, puedes vender u ofrecer servicios de creative Market o diseñador para redes sociales. Otras de las opciones es ofrecer tu voz para grabación de videos o audiolibros, es una ventajosa estrategia para obtener dinero al instante.

¿Puedo obtener dinero urgente si estoy en ASNEF?

Una pregunta muy frecuente es si al pedir un préstamo o empeñar un objeto de valor estar registrado en los ficheros de morosos se convierte en una limitante. Y no, los ficheros de morosos no serán un problema para obtener dinero urgente, muchas entidades no se fijan en esos requisitos.

Aunque hay otras que sí lo hacen y para garantizar los intereses económicos de la compañía utilizan algunas herramientas como garantías, avales o tasas de interés.

Conclusión sobre cómo obtener dinero urgente

Luego de explicar algunas estrategias para obtener dinero urgente, podemos establecer que cada uno de los métodos son realizables, pero uno será más rápido que otros. Debes elegir según tus necesidades, pero si quieres saber cuál será la mejor estrategia te indicamos nuestra visión

En caso de que necesites dinero en tiempo menor a 24 horas, las mejores estrategias será el empeño y los préstamos online. Debes asegurarte en caso de elegir préstamos que no requieran de tantos requisitos para agilizar el proceso.

Con estos métodos puedes obtener entre 300 € hasta 10.000 € solo debes seguir el procedimiento adecuado que ha sido detallado anteriormente. En definitiva, puedes elegir el método que más te favorezca para hacer frente a las necesidades financieras.

Esperamos que estos consejos sean útiles para poder obtener dinero urgente y evitar horas de estrés y agonía.

