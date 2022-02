San Valentín: cinco errores económicos que pueden arruinar una relación

La cuenta atrás para San Valentín ha comenzado. Este día dedicado a festejar el amor también está protagonizado por el dinero, no solo por el desembolso que se realiza en regalos, cenas y viajes, sino también por la relevancia que tiene su buen manejo para lograr una relación sana. De hecho, en España, uno de los principales motivos por los que la gente se divorcia son las dificultades económicas, de acuerdo con la Asociación Española de Abogados de Familia. Convertir el dinero en un tema tabú, no definir un plan en común y no ser honestos son algunos de los errores que no debemos cometer si no queremos que el dinero termine con nuestra relación, tal y como explica el comparador de productos financieros Helpmycash.com en su guía para gestionar las finanzas en pareja con éxito.

1. No hablar de dinero

Hay que hablar de dinero con la pareja. Analizar las finanzas en común, los gastos y los proyectos conjuntos es una forma sana de fortalecer la relación y de evitar problemas en el futuro.

2. No tener una estrategia común

Decidir desde el primer momento cómo se van a manejar las finanzas en la relación evitará malentendidos y reproches en el futuro. Por eso los expertos de HelpMyCash recomiendan revisar regularmente el presupuesto común y adaptarlo a las circunstancias de cada momento.

Un tema que no debe pasarse por alto es cómo se reparten los gastos y cuánto aporta cada uno al fondo común. Si se abre una cuenta conjunta y cada miembro de la pareja ingresa la misma cantidad, todo se pagará a medias. Pero es probable que uno de los miembros de la pareja cobre más que el otro o que uno no tenga un empleo, pero dedique su tiempo a las tareas del hogar o la crianza de los niños. En esos casos, es muy importante acordar cómo se repartirán los gastos y cuánto dinero aportará cada uno y, sobre todo, estar de acuerdo con la decisión para evitar futuros reproches.

3. No cumplir los compromisos

La economía del hogar debe ser la principal prioridad financiera de una relación. Si cada miembro de la pareja cobra su nómina en su cuenta y ambos son titulares de una cuenta conjunta para gestionar los gastos comunes, hay que darle prioridad a esta cuenta. Conviene transferir a principios de mes el dinero que se haya acordado al bote común para asegurarse de que se respetan los acuerdos alcanzados. Para hacerlo más cómodo, se puede programar una transferencia automática desde la cuenta individual a la cuenta compartida.

4. No ser honesto

La falta de transparencia puede pasar factura. Ocultarle las deudas a la pareja, gastar el dinero común sin avisar a la otra persona o endeudarse a espaldas de la pareja son errores que pueden acabar llevándose por delante una relación, por muy sólida que parezca.

5. No tener un fondo de emergencia

“En cualquier momento puede surgir un imprevisto y conviene contar con un fondo para emergencias que no nos impida hacer frente a estas situaciones sobrevenidas”, afirman desde Helpmycash. En este caso, se puede abrir una segunda cuenta compartida destinada únicamente a ahorrar para futuros imprevistos, así se evitará gastar el dinero y se podrá construir un colchón financiero. Por otra parte, el comparador financiero aconseja que la pareja fije objetivos de ahorro comunes que no sean simplemente para sufragar imprevistos. Por ejemplo, ahorrar para comprar un coche, para una futura boda o para adquirir una casa. Establecer metas fortalecerá la relación y ayudará a que a pareja logro sus proyectos.