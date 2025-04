Un turista estadounidense califica a España como "el país más limpio del mundo"

Un usuario de TikTok ha captado la atención de miles de personas con una afirmación que para muchos españoles resulta casi obvia, pero que a ojos extranjeros parece extraordinaria: la limpieza de las calles de Madrid.

El protagonista del vídeo es @geraisonline, un estadounidense que actualmente se encuentra en la capital española. En su publicación, el tiktoker muestra su asombro ante lo que considera un rasgo característico no solo de Madrid, sino de toda España: la pulcritud de sus espacios públicos. "Está todo súper limpio, no he visto todavía ni un ratón ni una rata", indica. Para él, la explicación es clara: "Limpian las calles todos los días, por eso no hay ni una rata".

Además de la limpieza urbana, el creador de contenido destaca otro aspecto que le ha llamado la atención: la escasa presencia de personas sin hogar en comparación con su país de origen. "En Estados Unidos ves una persona sin hogar en cada manzana, es una locura", señala.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar. Mientras algunos usuarios han querido matizar el punto de vista del visitante, recomendándole recorrer zonas como Usera o Carabanchel donde, según dicen, la realidad puede ser distinta, otros han defendido la imagen proyectada en el vídeo.

También han surgido reflexiones sobre el modelo de gestión urbana en España: "En 53 años solo he visto una rata (justo al lado de Plaza España), así que no está tan mal. Gracias por hablar bien de Madrid".

La visión del turista estadounidense sirve como recordatorio del esfuerzo colectivo que implica mantener una ciudad limpia, ordenada y habitable. Además, proyecta una imagen positiva de España al mundo.