Veolia y Manglai se alían para revolucionar el cálculo de la huella hídrica con inteligencia artificial

Veolia España, empresa líder en transformación ecológica, y Manglai, plataforma de software especializada en gestión de sostenibilidad, han firmado una alianza estratégica para crear una herramienta pionera que transforme la manera en que las empresas calculan y gestionan su huella hídrica.

La iniciativa llega en un contexto de sequías cada vez más frecuentes y de mayor presión regulatoria sobre el uso del agua. Con esta colaboración, ambas compañías unirán su experiencia para lanzar una calculadora digital basada en inteligencia artificial que automatizará la recopilación y el análisis de datos, permitiendo un ahorro de hasta el 40% en tiempo de trabajo y una integración más ágil de la sostenibilidad en la estrategia empresarial.

Veolia aportará su conocimiento técnico y metodológico, reconocido internacionalmente, para garantizar que la herramienta cumpla los estándares más exigentes de precisión y se adapte a las normativas internacionales. Por su parte, Manglai pondrá su experiencia en el desarrollo de software y soluciones basadas en IA para crear una plataforma intuitiva, escalable y de fácil implementación. Está previsto que la solución esté disponible para su uso global a finales de año.

Según explicó Juan Antonio Guijarro, director de Water Solutions de Veolia en España, “el objetivo es ofrecer al mercado una herramienta digital única que permita calcular, analizar y reducir el impacto hídrico de manera eficiente y precisa, impulsando así las estrategias de sostenibilidad”.

Por su parte, Andrés Cester Robert, representante de Manglai, destacó que “asociarse con un referente mundial como Veolia nos permite desarrollar un producto tecnológicamente avanzado y alineado con las necesidades reales del mercado. Queremos hacer que la gestión de la huella hídrica sea accesible, precisa y estratégica para cualquier organización”.

La nueva solución permitirá a las empresas pasar de cálculos manuales a procesos completamente automatizados, reduciendo la incertidumbre y liberando recursos para otras iniciativas ambientales. De este modo, la colaboración entre Veolia y Manglai supone un avance decisivo hacia la digitalización de la sostenibilidad y la transición hacia modelos de negocio más resilientes y responsables con el agua.