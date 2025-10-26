Ejercicio
La rutina sencilla y efectiva para reducir la papada: solo requiere 5 minutos
Fortalecer los músculos del cuello contribuye a mejorar la postura y la confianza
El paso del tiempo no perdona y el cuello suele ser una de las zonas donde más se nota. La pérdida de firmeza y la acumulación de grasa bajo el mentón pueden acentuar los signos de la edad y transformar la armonía del rostro.
Los especialistas en cuidado corporal coinciden en que la zona del cuello y el mentón suele quedar relegada en las rutinas de entrenamiento o cuidado facial. Fortalecer los músculos de esta parte no solo mejora la apariencia, sino también la postura y la confianza. Además, contribuye a activar la circulación y prevenir la flacidez cutánea.
Ejercicios simples para una piel más firme
- Movimiento 'Shh': Coloca las manos cruzadas sobre el cuello, mira hacia arriba y emite el sonido 'shh' mientras tensas ligeramente la zona. Mantén la posición durante tres segundos y repite el gesto unas 15 veces. Este ejercicio ayuda a activar los músculos debajo del mentón.
- Lengua hacia la nariz: Con una ligera sonrisa, intenta alcanzar la punta de la nariz con la lengua mientras mantienes los brazos cruzados sobre el cuello. Esta acción tonifica el área del cuello y estimula los músculos faciales.
- Masaje reafirmante: Aplica una crema hidratante o un aceite esencial para favorecer la elasticidad de la piel. Con movimientos ascendentes y firmes, masajea desde la base del cuello hasta el mentón durante unos segundos. Esto estimula el drenaje linfático y mejora la circulación.
- Ejercicio del talón de la mano: Apoya el talón de la mano en la base del cuello y desliza suavemente hacia arriba. Este gesto ayuda a estirar los tejidos, favoreciendo un contorno más definido.
